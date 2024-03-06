به گزارش خبرنگار مهر، حیدر مفتاحی‌زاده در اولین نمایشگاه تخصصی کار و اشتغال که امروز با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، اظهار کرد: در بنیاد ملی نخبگان برنامه ریزی کرده‌ایم آن دسته از نخبگان و مستعدان علمی که در شرکت‌های دانش بنیان جذب می‌شوند و در بخش تحقیق و توسعه فعال هستند و یا نقش آفرینی مؤثری دارند، از امتیازات نخبگی بهره مند شوند. این موضوع در دستور کار بنیاد ملی نخبگان قرار دارد. بنیاد ملی نخبگان این راه را به عنوان یک مسیر تازه برای شناسایی نخبگان در نظر گرفته است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان تهران با اشاره به اینکه ۶۰ درصد شرکت‌های دانش بنیان در استان تهران مشغول به فعالیت هستند و از آن سو ۶۰ درصد نخبگان کشور در استان تهران حضور دارند، افزود: سوال این است که با توجه به درصد حضور شرکت‌ها و نخبگان در تهران، آیا ارتباط منسجمی میان آنها برقرار شده است؟ بنیاد ملی نخبگان این برنامه را در دستور کار خود دارد که ارتباط میان نخبگان را سایر اعضای زیست بوم نوآوری و اکوسیستم فناوری برقرار کند.

مفتاحی زاده خاطرنشان کرد: معاون علمی رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، به بنده دستور دادند که در مجموعه بنیاد ملی نخبگان استان تهران با کمترین زمان ممکن و کمترین مراحل اداری این ارتباط را شکل دهیم و اتفاقی که در صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای برگزاری نمایشگاه تخصصی کار و اشتغال افتاد، باورنکردنی بود و از دکتر خیاطیان برای برگزاری این نمایشگاه تشکر می‌کنیم.

وی افزود: طی ۷ روزی که برای این نمایشگاه فراخوان دادیم، حدود ۷۰۰ نفر از نخبگان برای حضور در این نمایشگاه درخواست دادند. صحبت ما با مستعدان برتر این است که علاوه بر اینکه در فضای شغلی قرار می‌گیرند، یک الگوی کارآفرینی نیز برای خودشان داشته باشند. بنده خیلی اعتقاد ندارم که نخبگان در بخش دولتی جذب شوند چرا که اگر این استعداد در بخش خصوصی که بروکراسی کمتری دارد، به کار گرفته شود، کشور ما می‌تواند مسیر تحولی که آغاز کرده را زودتر به سرانجام برساند.