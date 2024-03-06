مردم پایان این هفته در تردد ازمحورهای کوهستانی پایتخت احتیاط کنند

گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، عصر چهارشنبه از صدور هشدار زرد هواشناسی مبنی بر بارش باران و برف و مه در نیمه شمالی و غربی و وقوع کولاک در ارتفاعات خبر داد و اظهار کرد: طی مدت مذکور برای نواحی جنوبی، غربی و ارتفاعات نیز وزش باد شدید موقتی پیش بینی شده است.
یزدی مهر با اشاره به اینکه مخاطرات مذکور برای پایان هفته از ظهر پنجشنبه تا جمعه شب پیش بینی شده است، گفت: با توجه به احتمال لغزندگی و کاهش دید به همه شهروندان توصیه میشود در تردد از مسیرهای کوهستانی احتیاط لازم را داشته باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استان تهران بر ضرورت همراه داشتن تجهیزات زمستانی در محورهای کوهستانی نیز تاکید کرد و افزود: از همه عزیزان دستگاههای اجرایی، امدادی و راهداری میخواهیم به مسیرهای کوهستانی و مورد هشدار توجه ویژه داشته باشند، تا خدایی ناکرده شاهد حوادث ناگوار برای مردم نباشیم.
وی در ادامه در خصوص احتمال آب گرفتگی و بالا آمدن آب رودخانهها نیز هشدار داد و عنوان کرد: شهروندان به هیچ عنوان در بستر مسیلها و حاشیه رودخانهها توقف نداشته باشند، و دستگاههای مربوطه نسبت به لایروبی کانالها و پاک سازی آب روها اطمینان حاصل کنند.
یزدی مهر همچنین با اشاره به احتمال وقوع باد شدید بر لزوم استحکام سازههای موقت نیز تاکید و عنوان کرد: به همه مردم و ذینفعان توصیه میشود در فعالیتهای عمرانی احتیاط لازم را داشته باشند.
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