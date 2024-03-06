نیکروز سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تعداد ۵ هزار و ۶۱ عدد انواع مواد محترقه غیر مجاز به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال در عملیات ماموران کلانتری ۱۱ فرهنگیان کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: در تداوم اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت تشدید مبارزه با قاچاقچیان مواد محترقه، ماموران کلانتری ۱۱ فرهنگیان شهرستان مشگین شهر در ۲ عملیات جداگانه موفق به کشف ۵ هزار و ۶۱ عدد انواع مواد محترقه و ۳ کیلو مواد اولیه ساخت مواد محترقه دست ساز غیرمجاز شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر افزود: کشفیات این میزان مواد محترقه در بازرسی از منزلی مسکونی در خیابان شهید مدنی و یک واحد صنفی در خیابان امام به دست آمد.

سلیمانی با اشاره به ارزش ۲۰۰ میلیون ریالی کشفیات این دو عملیات گفت: در این عملیات‌ها دو نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

وی با بیان اینکه استفاده و به کارگیری مواد محترقه به ویژه برای نوجوانان و کودکان در آستانه عید نوروز خطرناک است، تصریح کرد: شهروندان باید کنترل و مراقبت بیشتری نسبت به جوانان و فرزندان خود داشته باشند تا دچار آسیب‌ها و خطرات احتمالی استفاده از مواد محترقه خطرناک نشوند.

سلیمانی ادامه داد: شهروندان در صورت داشتن هرگونه اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فروش و یا نگهداری مواد محترقه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ گزارش کنند.