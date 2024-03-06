به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از وبگاه قدس الاخباریه، کمیته تحقیقات قضائی درباره مرگ ۴۷ شهرک نشین صهیونیست در حادثه فرو ریختن جایگاه حاضران در یک مراسم دینی در آوریل ۲۰۲۱، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را مجرم شناخت.

در نتایج منتشر شده از سوی این کمیته تحقیقاتی، نتانیاهو به عنوان مسؤول اصلی این رخداد معرفی شده است.

همچنین بر لزوم برکناری کوبی شبتای رئیس پلیس رژیم صهیونیستی تاکید شده است. کمیته تحقیقات درباره این حادثه همچنین بر لزوم عدم ارائه پست‌های دولتی به «امیر اوحانا» وزیر امنیت داخلی وقت رژیم صهیونیستی در آینده تاکید کرده است.