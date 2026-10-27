اولیازاده: عکاسی ابزاری مؤثر برای ماندگار کردن مفاهیم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول اولیازاده عصر سه شنبه در دیدار جمعی از هنرمندان عکاس کشور با تولیت مسجد مقدس جمکران، با ابراز خرسندی از حضور در این مکان مقدس، توجه به هنرمندان و پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر را اقدامی ارزشمند دانست و اظهار کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی نشان‌دهنده دغدغه‌مندی تولیت این آستان مقدس نسبت به جامعه هنری و ضرورت ارتباط مستمر با فعالان این حوزه است.



وی با اشاره به اهمیت حمایت از هنرمندان پیشکسوت افزود: امیدوارم این رویکرد در سایر مجموعه‌ها و نهادهای فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد و مسئولان با الگوگیری از چنین اقداماتی، زمینه ارتباط نزدیک‌تر با صاحبان تجربه و اندیشه در عرصه فرهنگ و هنر را فراهم کنند.



این عکاس پیشکسوت کشور با اشاره به ضرورت پیگیری مطالبات فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان بیان کرد: جامعه هنری از تجربه‌های ارزشمندی برخوردار است که استفاده از آنها می‌تواند در پیشبرد برنامه‌های فرهنگی مؤثر باشد و برگزاری نشست‌های تخصصی با هنرمندان، فرصتی برای طرح دیدگاه‌ها، ارائه پیشنهادها و بررسی راهکارهای عملی فراهم می‌کند.



هنرمندان نباید از چرخه تصمیم‌گیری فرهنگی دور بمانند



اولیازاده با یادآوری مباحث مطرح‌شده در سالهای گذشته درباره عملکرد نهادهای فرهنگی اظهار کرد: در آن مقطع، موضوع فعالیت و خروجی مجموعه‌های فرهنگی مورد پرسش قرار گرفت و از مسئولان خواسته شد تا نسبت به نتایج اقدامات خود پاسخگو باشند و از ظرفیت اصحاب فرهنگ و هنر و پیشکسوتان این عرصه استفاده کنند.



وی ادامه داد: در همان دوره، بر ضرورت دعوت از هنرمندان و بهره‌گیری از نظرات آنان در مسائل فرهنگی تأکید شد، اما با وجود گذشت چند سال، در مواردی ارتباط مؤثری با پیشکسوتان برقرار نشد و پیگیری مشخصی برای استفاده از پیشنهادها و طرح‌های ارائه‌شده صورت نگرفت.



این هنرمند پیشکسوت با اشاره به تجربه خود و دیگر فعالان فرهنگی در ارائه ایده‌ها و برنامه‌های پیشنهادی گفت: برخی از هنرمندان برای مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی، شخصاً اقدام به تدوین طرح و ارائه پیشنهاد کرده‌اند، اما در مواردی پس از ارائه این ایده‌ها، پیگیری و ارتباطی برای ادامه کار انجام نشده است.



اولیازاده تصریح کرد: فاصله گرفتن از تجربه پیشکسوتان به معنای نادیده گرفتن بخشی از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی است و ارتباط مستمر با این افراد می‌تواند به شناخت دقیق‌تر مسائل و استفاده بهتر از تجربه‌های انباشته‌شده در حوزه هنر کمک کند.



وی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم نشست‌های فرهنگی در مسجد مقدس جمکران خاطرنشان کرد: گردهم آوردن اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه با نگاه مسئولانه و دغدغه‌مند، اقدامی امیدبخش است و انتظار می‌رود این جلسات به نتایج مؤثر و قابل استفاده در عرصه فرهنگ منتهی شود.



تصاویر در شکل‌گیری نگاه جامعه نقش دارند



این عکاس پیشکسوت کشور در بخش دیگری از سخنان خود به نقش عکاسی در انتقال مفاهیم و ماندگار کردن پیام‌ها اشاره کرد و گفت: هنرمندان از طریق تصاویر خود، مفاهیم و مطالبی را در جامعه تثبیت می‌کنند که می‌تواند در شکل‌گیری نگاه نسل‌های آینده تأثیرگذار باشد.



وی با اشاره به تجربه عکاسی از رویدادهای هنری و دیدارهای مرتبط با رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: در یکی از برنامه‌های هنری پس از انقلاب اسلامی، قرار بود آثار هنرمندان از موزه هنرهای معاصر به حسینیه امام خمینی منتقل شود و در آن برنامه، شناخت و توجه ایشان به آثار هنری و فعالیت عکاسان برای من قابل توجه بود.



اولیازاده با یادآوری گفت‌وگویی در جریان عکاسی از آن برنامه افزود: در حین ثبت تصاویر، درباره یکی از آثار هنری که فضایی ابری و مه‌گرفته را به تصویر می‌کشید، پرسشی مطرح شد و این تجربه برای من از جمله خاطرات ماندگار فعالیت حرفه‌ای در عرصه عکاسی است.



وی تأکید کرد: چنین تجربه‌هایی نشان می‌دهد که هنر تصویر می‌تواند بستری برای انتقال مفاهیم و ثبت لحظه‌های ماندگار فراهم کند و توجه به این ظرفیت، ضرورت حمایت از عکاسان و دیگر هنرمندان را دوچندان می‌کند.