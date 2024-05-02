حمله مقاومت اسلامی عراق به اهدافی در عمق فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی عراق از حمله به اهدافی در عمق فلسطین اشغالی خبر داد.

در همین ارتباط نیز مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که مجاهدین ما بعدازظهر پنجشنبه با موشک‌های ارقب «موتور کروز» یک هدف حیاتی را در بئرشبه در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار دادند.

مقاومت اسلامی عراق همچنین افزوده است که دو هدف حیاتی را در تل آویو در سرزمین‌های اشغالی با موشک ارقب هدف قرار دادیم.

به گفته مقاومت اسلامی عراق، حمله به دو هدف در بئرشبه و تل آویو با موشک ارقب شد.

تصاویر ماهواره‌ای نیز از اهداف بمباران شده توسط مقاومت اسلامی در عراق در سرزمین‌های اشغالی حکایت دارد.

چند شب گذشته نیز گروه مقاومت اسلامی عراق در ادامه مقابله با اشغالگران از حمله پهپادی به یک هدف حیاتی دشمن صهیونیستی در جولان اشغالی خبر داد. پایگاه خبری العهد لبنان گزارش داد که مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای شامگاه چهارشنبه تاکید کرد: در ادامه رویکرد ما در مقاومت در برابر اشغالگران و یاری به مردم غزه و در پاسخ به تجاوزات مکرر رژیم غاصب در حق غیرنظامیان فلسطینی از کودکان، زنان و سالمندان مبارزان مقاومت اسلامی در عراق امروز برابر با ۱ می ۲۰۲۴ هدفی حیاتی را در جولان اشغالی با پهپاد هدف قرار دادند.

مقاومت اسلامی در عراق همچنین بر ادامه هدف قرار دادن مواضع اشغالگران تاکید کرده است.

از زمان جنگ علیه غزه، مقاومت اسلامی عراق در حمایت از مردم فلسطین و با هدف توقف جنگ علیه غزه، حملات موشکی و پهپادی متعدد خود علیه اهدافی در عمق مناطق اشغالی فلسطین را از سر گرفته است.