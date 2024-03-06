به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج رئیس این فدراسیون در جمع ملی پوشان امید فوتسال حاضر شد و گفت: نگاه جدیدی به فوتسال فراهم شده است و از این بابت از تلاش‌های آقای وحید شمسایی تشکر می‌کنم. شمسایی توانست در تیم ملی بین بازیکنان جوان و بازیکنان باتجربه‌تر یک آمیختگی ایجاد کند.

مهدی تاج همچنین در خصوص انتصاب احسان اصولی به عنوان رئیس سازمان لیگ فوتسال فدراسیون گفت: در فوتسال باید یک نفر باشد که به طور تمام وقت به این رشته رسیدگی کند و از آنجا که او در این رشته کار کرده است می‌تواند در این حوزه مثمر ثمر باشد.