ایجاد آرامش در بازار خودرو/ واردات لاستیک خارجی برای تنظیم بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در وزارت صمت به دنبال ایجاد آرامش برای مردم در بازار خودرو هستیم و به سمتی حرکت می‌کنیم که مساله خودرو از ذهن مردم پاک شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص واردات خودرو برای جانبازان افزود: بر اساس مجوزهایی که توسط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان برای خودروسازان اعلام می‌شود وزارت صمت مطابق آئین نامه‌ای که وجود دارد عمل خواهد کرد. اقدامات لازم در این زمینه توسط وزارت صنعت انجام نخواهد شد بلکه خود خودرو سازان اقدام خواهند کرد.

وزیر صمت با بیان اینکه نگران بازار تأمین لاستیک مورد نیاز خود در بازار نباشند، تصریح کرد: مردم به بازار هجمه وارد نکنند تا جلوی افرادی که به دنبال سو استفاده از ناترازی ایجاد شده در بازار هستند، گرفته شود.

لاستیک خارجی برای تنظیم بازار وارد می‌شود

علی آبادی گفت: برای افزایش تولید لاستیک در کشور اقدامات گسترده‌ای انجام شده و به تعداد کافی برای واردات لاستیک برنامه ریزی شده است. به زودی آرامش خوبی در این بازار ایجاد می‌شود.

وزیر صمت درباره عدم وجود لاستیک به نرخ دولتی در سامانه توزیع روغن و لاستیک اظهار کرد: افراد می‌توانند از طریق سامانه‌های تعیین شده وزارت صنعت و اصناف به سامانه‌های فروش شرکت‌های لاستیک مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: اکنون لاستیک در این سامانه‌ها موجودی دارد و مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه نیاز خود را تأمین کنند.