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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۳۸

مشاور رییس سازمان بورس در امور سهام عدالت:

پیامکی برای انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث ارسال نمی شود

پیامکی برای انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث ارسال نمی شود

اراک_مشاور رییس سازمان بورس در امور سهام عدالت گفت: برای انتقال سهام عدالت متوفیان هیچ گونه پیامکی به وراث ارسال نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حاجی وند عصر چهارشنبه در نشست بررسی و تبیین روند و مراحل اجرایی برگزاری مجمع شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی اظهار کرد: برای هیچیک از خدمات سهام عدالت نباید هزینه‌ای دریافت شود و باید اذعان داشت که مرحله دوم سود سهام عدالت در هفته پایانی اسفند ماه به حساب مشمولان واریز می‌شود.

مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت گفت: در ارتباط با انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث هیچ گونه پیامکی به افراد ارسال نخواهد شد و برای انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث روی هیچ لینکی کلیک نکنند و تنها باید مدارک مورد نیاز را به شعب منتخب بانک‌ها و کارگزاری‌ها ارائه کنند.

حاجی وند گفت: تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه متوفی، اصل یا تصویر برابر با اصل کارت ملی و صفحه اول شناسنامه تمامی وراث تعیینی در گواهی حصر وراثت، اصل یا تصویر برابر با اصل گواهی حصر وراثت متوفی و در صورتی‌که متوفی دارای وصیت نامه رسمی باشد و در گواهی حصر وراثت ارائه اصل یا تصویر برابر با اصل وصیت نامه از جمله مدارک مورد نیاز برای دریافت سود سهام عدالت متوفیان توسط وراث اعلام می‌شود.

مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت تاکید کرد: ارائه تمامی خدمات انتقال سهام عدالت به وراث توسط بانک‌ها و کارگزاری‌های منتخب رایگان بوده و نیازی به پرداخت هیچ‌گونه وجهی نیست.

حاجی وند بیان کرد: سهامداران می‌توانند با مراجعه به سایت www.Sejam.ir ثبت نام و احراز هویت سجام را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در خصوص اعطای سهام جاماندگان گفت: بر اساس گفته‌های وزیر امور اقتصاد پیشنهاد اعطای سهام عدالت به مشمولان جدید به هیأت دولت ارائه شده و در صورت موافقت اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 6048526

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    نظرات

    • حیدر علی IR ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      12 2
      پاسخ
      با سلام به یکی از شعب بانک تجارت برای امور سهام عدالت متوفیان مراحعه رئیس بانک اظهار می داشت همه وراث باید در بانک حضور یابند تا اطمینان پیدا کنیم کسی از وراث فوت نکرده باشد. با تشکر
      • IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
        2 0
        من بانک تجارت رفتم مدارک را تحویل دادم ثبت کردن و هیچ هزینه ای را فعلا ندادم بعد هرگز درست گفتن ک هزینه نباید بپردازیم
      • حسنی مبترکه IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
        1 0
        بله دقیقااا نزدیک ۵۰۰ هزار تومان از بنده دریافت کردند جهت سهام وراث ...
      • IR ۰۶:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
        5 0
        واقعا ازمنم ۶۸۸تومان جدا۱۲۰هزارتومانم جداگرفتن دفترپیشخوان رجایی نیشابور.تازه دفتر قضایی هم۲۳۰هزارتومان گرفت...‌حالا مگه میخوان چقدر بدن
    • اصفهانی IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      52 2
      پاسخ
      آقا چرا دروغ میگید ‌. بنده رفتم سهام موتوفی را انجام بدم ۴۲۷ هزارتومان گرفتن اونوقت شما میفرمایید پولی نباید پرداخت بشه
      • S IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
        12 2
        آره.درسته
      • اسفندیار عظیمی IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
        4 0
        شما کاملا درست میگید.پول که هیچ میگیرن۴۵۰هزار به ازای هر ورثه هم ۷۰هزارجداگانه میگرفتن که فک نکنم به اندازه پولی که داریم به دفترپیشخوانها دولت پول سهام متوفی به ما بده..الکی مسئولی میاد تمام مراحل رایگانه..البته شاید واسه خودشان رایگان بوده خیال میکنن واسه مردم عادی هم مفتی کارانجام میدن.
      • م محمدی IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
        1 0
        سلام ،بله از بنده هم نزدیک 600هزارتومان گرفتند
      • IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
        1 0
        بله ۴۵۰ ازم گرفتن
    • مهدی IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      44 4
      پاسخ
      همش دروغ برای انتقال پول میگیرن چرا یک انسان بالغ دروغ می‌گوید خجالت بکشین
      • فخار IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
        0 0
        تاسود ارثیه باپرداختی برابر نشه شایدهم بیشتر ریالی نمیدن مع سلام یا حبیبی
    • sevda IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      48 2
      پاسخ
      باسلام والا مسئولین میگن هزینه نمیگیرن ولی بنده با انجام کپی مدارک و ارائه آنها به دفترخدمات پیشخوان هزینه ای بالغ برششصد هزارتومان پرداخت کردم واین مبلغ با توجه به تعداد ورثه متغیر است هرچه وراث بیشترباشند مبلغ پرداختیشان هم بیشتر است.پس لطفا انقدر برروی رایگان بودن خدمات انتقال سهام تاکید نکنید
    • جلال IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      36 1
      پاسخ
      چرا اینقدر نظرات بیهود می دهند مسولین ما هر کار برا انتقال سهام متوفیان انجام دادیم نصف بیشتر پول سهام را دادیم به دفاتر خدماتی دولت972
    • علی US ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      19 4
      پاسخ
      متاسفانه اطلاعات علط میدهیدبرای انتقال سهام مبلع ۵۷۸هزارتومان دفترپیشخوان تاچراشیرازازاینجانب پول گرفت
    • IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      30 0
      پاسخ
      بنده ۹۷۷ هزار تومان به دفتر خدماتی براب انتقال سهام دادم
    • IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      1 0
      پاسخ
      نزدیک به یک یک میلیون هزینه از ما گرفتن و کارا رو انجام دادن.مردم رو مسخره کردید
    • IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      1 0
      پاسخ
      سلام اکه رایگان هست چرا دفاتر پیشخوان پول می‌گیرند اقای مسئول یکم بیشتر دقت کن به حرفایی که میزنی چرا هر مسئولی که میکه یه چیزی رایگان هست بعد که میری دنبال اون کار باید هزینه پرداختی کنی شما مسئولین زحمت بکشید اسم رایگان نفرماید هرچی گفت طبق این قانون باید رایگان باشه یا قیمت اعلام کردید 10برابر شد
    • نجی IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      1 0
      پاسخ
      ۵۰۰هزادازماگرفتن چیش رایگانه
    • همشهری IR ۱۸:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      1 0
      پاسخ
      کار گذاری ها بانک ها انجام نمی دهند دفاتر خدماتی نفری هفتاد هزار تومان می گیرند انجام می دهند کجایش رايگان اسن
    • محمد IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      3 0
      پاسخ
      ۴۷۰ هزار تومن پول برای سهام متوفی به دفتر پیشخوان دادم .رایگان نبود
    • علی IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      1 0
      پاسخ
      سلام بنده رفتم پیشخوان دولت تا این لحظه ۵۰۰ هزار ازبنده گرفته اند
    • US ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      1 0
      پاسخ
      حق و عدالت اینه پیامک بیاد خیلی مرتب اون اشخاص مطلع بشن برن حق وحقوقیکه حق وراث بگیرن غیر این بی عدالتی هستش چون این سهام وسودش معلوم نیست اونوقت جیب کی می‌ره ،سیستمو مگه نمیخواستن آقایان هوشمند کنن با دولت هوشمند چرا اینکارو نمیکنن و تسهیل نمیکنن اینکارو مگه کار سختیه ،ما عدالت می‌خوایم نه بیشتر
    • سیدمهدی موسوی IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      1 0
      پاسخ
      سلام تمام کارهاییکه درباره سهام عدالت پدر فوت شدم انجام دادم مبلغ۴۲۷هزارتومان پرداخت کردم در دفترپیشخوان و گفتن سامانه میراث رو از طریق بانکها انجام بده ملی و رفاه رفتم اصلا اطلاعی دراین زمینه نداشتن و انجام ندادند
    • زهرا فتحی IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      8 4
      پاسخ
      سلام من رفتم همه کاراشو کردم تا کی باید منتطر پیامک از شواری حل اختلاف باشم ک برم گواهی انحصار وراثت بگیرم بعد برم کارگزاری اگاه
    • زهرا فتحی IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام من رفتم همه کاراشو کردم تا کی باید منتطر پیامک از شواری حل اختلاف باشم ک برم گواهی انحصار وراثت بگیرم بعد برم کارگزاری اگاه
    • IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      1 1
      پاسخ
      چرا از ایده ای که عرض می کنید اطلاع ندارید چون برا خودتان اتفاق نیامده یا تو این کشور نیستید برای تقسیم سهام حداقل ۵ روز وقت نیاز است و حداقل هم ۵۰۰ هزارتومان پرداخت کرد.
    • حمید IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      2 0
      پاسخ
      در تایید گفتهای دیگر هموطنان عزیز ما هم رفتیم هم بانک هم کارگزاری و هم دفتر پیشخوان هر کدام به نوعی پول میگیرن خودم ۷۵۰ هزار دادم کلی هم تشکر کردم خودتی راحت بگید پولی هست خدا کنه درست انجام داده باشن ما که ۵۰ سال هست به این رفتارها عادت داریم
    • IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      24 1
      پاسخ
      دفتر پیشخوان اول پول گرفت بعد مدارک شما میگید رایگان
      • شیدا US ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
        2 0
        من هفته قبل رفتم اول دادگاه بعد پلیس قضایی بعد رفتم دفتر پیشخوان پول گرفتن به هر یک از فرزندان متوفی پول میگیرند دفتر پیش خوان
      • شیدا US ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
        0 0
        من هفته قبل رفتم اول دادگاه بعد پلیس قضایی بعد رفتم دفتر پیشخوان پول گرفتن به هر یک از فرزندان متوفی پول میگیرند دفتر پیش خوان
    • حسن IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      21 2
      پاسخ
      سلام .من هم رفتم دفتر پیشخوان یک فیش ۷۰ هزار تومانی کشید ویک فیش ۴۷۷هزار تومان خورده ای در استان زنجان. به این میگن رایگان؟
    • اسماعیل باختر ازخواب IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      21 1
      پاسخ
      برای شمامسئولین متاسفم که نمی‌دانید دردفاتر پیشخوان دولت چی میگذرد۰ چرادروغ می‌گویید کاررایگان انجام میشود؟؟؟!!!
    • محمدجواد RO ۲۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      3 0
      پاسخ
      بنده هم مراجعه کردم دفترپیش خوان دولت گفت باید427هزارتومان برای دفترخدمات قضایی پرداخت کنی +30هزارتومن هم دستمزد پیش خوان دولت میشه تا پرداخت نمی کارت انجام نمیشه بناچار مجبورشدم پرداخت کردم.اگر غیرقانونی دریافت شده لطفاً مسولین محترم بگن یکجا شکایت کنیم
    • IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      2 0
      پاسخ
      سلام حالا که مهلت ثبت نام تمام شده میگوید را یگان خوب می دانند مردم سرکار بزارند
    • محمد IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      16 0
      پاسخ
      همش دروغه ازمن ۵۰۰هزار بابت ثبت نام پول گرفتن
    • IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      12 1
      پاسخ
      باسلام واحترام. من روز سه شنبه هفته قبل برای انتقال سهام عدالت متوفی مبلغ چهارصدو هشتاد هزار تومان پرداخت کردم.
      • IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        0 0
        ببخشید حالا مال شمارو ریختن حسابتون؟؟؟
    • IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      12 1
      پاسخ
      والله ماهم ۴۰۷ تومان دادیم کم دروغ بگویید
    • IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      14 1
      پاسخ
      والا برای ما هم پول گرفتن نزدیک به ۷۰۰تومن .بعد همش میگن رایگان انجام میدن والا همش دروغه
    • تیمور IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      9 1
      پاسخ
      والا ماهم هشتصد هزار تومان دادیم البته هزینه انحصار ورثه هم جداست علاوه براینکه سه چهار روز هم باید الاف بشی
      • ... IR ۰۵:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
        5 0
        سلام و درود ب همه هیچ چیز تواین مملکت رایگان نیست خواهش میکنم چرت وپرت تحویل ملت ندین مانزدیک یک میلیون وصد برای ثبت بخشیدیم کجای کار رایگانه🤔
      • ... IR ۰۵:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
        1 2
        سلام و درود ب همه هیچ چیز تواین مملکت رایگان نیست خواهش میکنم چرت وپرت تحویل ملت ندین مانزدیک یک میلیون وصد برای ثبت بخشیدیم کجای کار رایگانه🤔
    • بهزاد IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام تو را به جان عزیزت قسم جناب آقای مهدی هاجی وند برای سبت بردم تمامی شناسنامه کپی و کارت ملی وکپی کجاه بردم درست هفت تیر کرج سازمان بورس چه بگه خوبه ببر فتوکپی شناسنامه محضر کپی برابر اصل‌ کن بیار شما میگید کسی پول نگیره اما هرکاری شد ولی پول گرفتند 5نفر هر نفر ۷۰ هزار تومان گرفتند ۱۶ /۱۱ /۱۴۰۲
    • حسین DK ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      5 1
      پاسخ
      خسته نباشید که پیامک نمی فرستید.
    • بتوچه US ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      همیشه یادتون باشه هرچی راتکراریاتاکیدکردن برعکسش عمل میکنن.اینقدرتجربه دارشدیم.دفترپیشخوان بروروی شیشه نوشتن نفری چقدر پول میگیرن.تازه۴۰تومان هم اضافه کارت می‌کشن برای دستمزدشون.اگرراست میگی نفری حدود۱۵۰۰۰۰تومان پول گرفتن باپرداختی برگردونین.
    • IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      20 0
      پاسخ
      باسلام چقدر منت میذارید که خدمات انتقال سهام عدالت برای وارثان رایگان است بجای این حرف ها یک تیم بازرسی بفرستید تانظار ت کنند بدانید چه برسر مردم میارند هم پول می‌گیرند هم اشکال تراشی میکنند هیچ همکاری با مردم نمی‌کنند
    • لیلا IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      3 2
      پاسخ
      برایانتقال سهام ازما۲۹۵۰۰۰ تومان گرفتند
    • اسفندیار عظیمی IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      3 3
      پاسخ
      چرا الکی مردم مسخره میکنی والا ما که ثبت نام کردیم و سهام مرحوم پدرومادر ثبت کردیم حدود۸۶۰هزار ازمان گرفتن.کدام کارتوی این مملکت رایگانه تا این رایگان باشه پس الکی حرف مفت نزن که کلیه مراحل ثبت نام رایگانه
    • سلام همش دروغ میگن از من هم ۴۸۰ت پول گرفتن . IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      3 2
      پاسخ
      همش دروغ از من هم ۴۸۰ گرفتن.
    • IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      4 0
      پاسخ
      چرا ازما ۵۰۰ هزارتوما ن گرفتند ؟؟؟ چرا ناظرین فعال نیستند ؟ انشالله مسئولین مربوطه با پیگیری ها شون پول را به مابرگردانند
    • پریوش IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      6 0
      پاسخ
      ولا مادرم رفت دفتر پیشخوان ۵۰۰هزارتومان ازش گرفتن گفتن پیامک قضایی میاد همچنان منتظریم نیامده.
    • حمید شهریور RO ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      2 0
      پاسخ
      با توجه به اینکه اعلام شد که وجهی جهت ثبت نام سهام عدالت متوفی واریز نشود و رایگان هست ولی دفتر کار گزاری نورآباد ممسنی فارس از اینجانب مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان هزینه گرفت
    • حمید شهریور RO ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      3 0
      پاسخ
      با توجه به اینکه اعلام شد که وجهی جهت ثبت نام سهام عدالت متوفی واریز نشود و رایگان هست ولی دفتر کار گزاری نورآباد ممسنی فارس از اینجانب مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان هزینه گرفت
    • IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      3 1
      پاسخ
      سلام برای انتقال سهام عدالت متوفی یعنی مادرم ب ما حدود 300 هزارتومان پول گرفتن
    • حسین IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      2 0
      پاسخ
      سلام من هم دفترپیش خوان نفری 70هزارتومان جدا دادیم خیلی جاها دیگه هم گرفتن نزدیک 1میلیون سیصد هزار تومان برای انتقال و دریافت سود سهام متوفیان از ما پول گرفتن کی میگه پول نمی گیرند
    • ابراهیم IR ۰۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      2 1
      پاسخ
      سلام .شما باید به بانکها و کارگزاری‌ها مراجعه کنید .پیشخوانها پول میگیرن .وهمچینین حق ثبت نام ندارن .من در بانک ملت ثبت نام کردم یک ریال نگرفتن دستشان درد نکنه
    • IR ۰۲:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      بچهایی ک سهام عدالت ثبت نام نشدن چراهیچ فکری نمیکنین دوتابچه دارم متولد۸۷و۹۷ ثبت نام نشدن
    • IR ۰۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سلام ازما ۴۸۰تومان گرفتن دفتر پیشخوان ودفتر قصایی ۳۲۰ تومان کجاش رایگان
    • IR ۰۶:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      باسلام بنده از کاگزاری مبین سرمایه رایگان ثبت نام کردم وپولی پرداخت نکردم
    • علی IR ۰۶:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      سلام،،درکارگزاری ها مثل مفید،اگاه،و......رایگان می باشد.
    • زهرا IR ۰۷:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      کسانی که به دفتر پیشخوان مراجعه کردند پول دادند والا من بانک رفتم خدمات رایگان بود در مورد شناسنامه و کارت ملی هم اگر اصلش را ببرید نیاز به کپی برابر اصل و پول دادن به دفترخانه نیست
    • مجید IR ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      با سلام .دقیقا منم نظرم نظر حیدرعلی است چون منم رفتم یانک رفا کل مدارک وراث همرا داشتم وکالت داشتم بازم ریس بانگ گفت باید کل وراث بیاین بانک امضا کنن ایا اینجوری .وقتی که وکالت دادن دادگاه وشورا رفتن من به عنوان وکالت قبول کردن امضا کردن مدارک دادن باید باز هم گیر بدن حتی حقوق خودش هم ازاد نکردن کجا
    • ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سلام کم تهمت بزنید به مسولین خادم زحمتکش از این جهت که یک میلیون امروز ارزشش 100 تومانه برا همین با رایگان به پا میره خسته نباشید میگم به مسولین صادق وباخدا.
    • علی IR ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      ازما۴۵۰تومن گرفتن بابت ۷نفر وارث
    • مهین IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      خداوند ادم دروغگو را ذلیل کند رفتم برای انتقال سهام عدالت ۵۰۰هزار مبلغ گرفتن بعدا ثبت نام کردن
    • IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      بابا از منم ۶۰۰ تومان تا حالا پول گرفتن هنوز هم انجام ندادن صد بار رفتم دفتر خستم کردن
    • خانم قربانپور AE ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      من رفتم دفتر پیشخوان گفتن باید ۳۵۰ هزارتومان بدی برای ثبت نام ولی برگشتم رفتم دفتر قاضای ۷۰ تومان از من گرفت ما پنج نفریم
      • ali IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
        0 0
        اگر حرفشان درسته چرا هزینه بالا ۲۰۰هزار تومانی از هرنفر د یافت می کنن نو همه شهرستانها ی کشور
    • فرید IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      2 0
      پاسخ
      ولا رایگان نیست ما که پول دادیم
    • IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      اصلامگه میشه تومملکت ماکاری مجانی باشه همش دروغ همش فریب وبدبختی ۴۰۰هزارتومان پول گرفت دفترپیشخوان
    • US ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      باسلام من هم رفتم پیشخوان دولت ۵۷۶ هزار گرفتن رایگان نبود
    • هدی UA ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      ما شهرستان شادگان هر متوفی ۷۰۰تومن بغیر از فتوکپی غیره
    • هدی UA ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      2 0
      پاسخ
      ما شهرستان شادگان هر متوفی ۷۰۰تومن بغیر از فتوکپی غیره
    • خاک پاک ایران IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      2 0
      پاسخ
      از من هم ۳۷۰ هزار تومان گرفتند. پست بانک گرفت.مجبورید دروغ بگید؟
    • ع.خ IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      3 1
      پاسخ
      به جهنم خیلی پول میدین به مردم هرروز منت سرمون میزارین
    • کریم نوری IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      4 0
      پاسخ
      چرا دروغ هنوز هیچی نشده 427 هزار تومان پرداخت کردیم.
    • هما IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      4 2
      پاسخ
      من دورو بر ۲۰۰۰۰۰۰ خرج کردیم تا پرونده تکمیل بشه
      • کیومرث IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
        0 0
        اگر نظرات را بخونید متوجه میشوید اصلا هیچ قانون ومنطقی وجود ندارد هر دفتر پیش خوانی هر چقدر دلش بخواد میگیره و هیچ نظارتی نیست دولت محترم هم فقط درصدی که میاد حسابش براش ملاک هست نه عدالتی وجود داره و قانونی. حالا بشینید تا بارون بیاد منتظر باشید تا خدا رحمتش بیاد وقتی ما به هم رحم نمی‌کنیم خدا..
    • نوروزی IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سلام‌ پدر سال ۱۳۹۹ فوت همه کار شد است ولی هنوز سیستم می‌گوید ازتهران است کی دروست مشود سهام‌ عدالت که مال پدر بود هنوز برای ما دروست نه شد است
    • حسین IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      والا بر حصروراثت شوری میمونه 10روزه هنوزپیامکی نیامده همه جا راحته بجز شوری علاف میشی خیلی اگه مهلتش تموم نشه تاجواب ازشوری بیاد
      • حسین IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
        0 0
        الکیه
    • زینب IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      والادفترپیشخوان ازم۶۵۰تومن گرفتن.تازه گفتن برای همه ی وراث اسمس میاد.اصلامعلوم نیست کی به کیه چی به چیه
    • IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      2 0
      پاسخ
      سلام من هم رفتم برای سهام عدالت متوفی ۶۰۰گرفت چرا دروغ می گید توپیشخوان باید پول بدید نگید رایگانه همش دروغ
      • علی IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
        1 0
        سلام من انتقال سهام عدالت پدرم انجام دادم یک ریال هم پرداخت نکردم
      • لیلی AE ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
        0 0
        بله ما کلا پنج اولاد به دفتر پیشخوان شیصد هزارتومان پرداخت کردیم .هیچ هم رایگان نبود .اگر رایگان هست پس این پولها براچه گرفته شده و به حساب چه کسانی ریخته می‌شود.
    • IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      هزینه نداره چیه گفتین بانک اصلیا انجام میدن ولی رفتم شعبه مرکزی بانک ملی محل سکونتم که پاس داد به دفتر پیش خان و ۴۷۰ تومان ازمون گرفت خداییش انقدر دروغ نگید به مردم‌ شرم کنید
    • IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سلام با مراجعه به دفاتر کارگزاری های بورس میتونین رایگان انجام بدین کاری که من انجام دادم
    • ...... IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
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      به خدا چرا راستی ودرستی درکار نیست فقط شعار دروغ ومردم سرکار می زارن سزاوار نیست
    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
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      با سلام من دی ماه تشکیل پرونده دادم ۳۷۰۰۰۰تومان از من گرفتند استان ایلام
    • IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
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      لطفاً سهام عدالت جاماندکان فرزندان مددجویان تحت پوشش واریز کنید حساب سرپرستان خانوار هاشون ممنونم‌ به کفته آقای خاندوزی قولی داده است هنوز در عمل هیچی ندیدیم ازشون لطفاً پیگیری کنید ممنونم
    • جواد IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
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      ازمن نزدیک ۳۰۰ مالیات گرفتند ۵۰۰ هم آخر کاری گرفتند چرا دروغ میگین برای یه بار هم شده مرد باشید
    • ندا IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
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      سلام بله قشنگ پول میگیرن نفری 90تومن ،،از طرفی برای پسرم که تمام مصیبتاش با منه ،خرجش و..از پدرشم نه حقوق مونده ،نه هیچ مالی ،،جالبه میگن قیمش بیاد ،،بس اون قیم چرا تو نگهداری و هزینه هاش حضورش نیاز نیست ، یا مالی از قیم به بچه که پدرش چیزی نداشته نمیرسه ،قانونای به در نخور چیه آخه
    • علی IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
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      سلام من برای انتقال سهام عدالت مادرم به وراث اقدام کردم درخانه یک ریال هم پرداخت نکردم دو روزه انجام شد کار گذاری پویان یا بیدار
    • IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
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      از ما هم مبلغ بالایی پول گرفتند،
    • لیلا IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
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      سلام شما کی گفتین برین بانک‌های مشخص شده گفتین برین پیشخوان اون هم که رایگان نبود
    • IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
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      چرا ازمردم بنام سهام عدالت متوفیان گدایی و بعد انکارمیکنید!؟ والله من از ابتدای اخذفرم گواهی حصر وراثت از دفتر اسناد رسمی ، بعدهزینه ثبت وراث و سپس گواهی فوت پدرومادر مرحوم مادرم تا دهایتش دفتر پیشخوان یک میلیون و دویست هزار تومان پول دادم، یعنی الان بازم دوباره باید بدویم برای اون چندرغازفکر می‌کن
    • سعید IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
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      سلام برا انتقال سهام عدالت متوفی مراجعه نمودم ولی مبلغ هفتصد هزار تومان گرفتن اگه رایگانه پس چرا پول میگیرن
    • مسعود US ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
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      مبلغ هفصدهزارتومان دفتر پیشخوان پول گرفت چرا دروغ می گویید
    • سعید عثمانی AE ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
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      سلام من روز آخر یعنی دهم اسفند رفتم بانک ملی فقط اصل مدارک را رویت کردند و کپی تحویل گرفتند و ثبت سامانه کردند هیچ پولی هم نگرفتند.
    • ایران ویران IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
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      منظورشان این است که برای فلسطینیان و یمنی‌ها و لبنانیها و عراقیها رایگان است چون از نظر مسولان نالایق ایران ستیز کشور مردم این کشورها ایرانی و مردم ایران غیر ایرانیند
    • امیرعزیزپور IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
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      سلام من هم نفری ۷۰۰تومان واریز کردم پول کپی ومحضر هم پرداخت نمودم
      • Aram IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
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        بنده به بانک ملی تهران مراجعه کردم . و بدون هیچ پرداختی و خیلی سریع تشکیل پرونده دادم . بانک ها رایگانه . دفاتر پیشخوان به فکر جیب خودشونن
    • abozar IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
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      متاسفم براتون بعنوان یک مسئول دروغ به خورد ملت میدین بنده به دفتر پیشخوان مراجعه کردم یه ۴۲۷هزارتومان با یه ۱۴۰هزارتومان ازم گرفت باز فرستادم دفتر قضایی یه مبلغ هم اونجا از کارتم کشید چون رسید نداد و اون کارتم پیامک نداشت نفهمیدم چند کشید اونوقت شما میگین هیچ پولی نباید پرداخت کنید
      • اصغر IR ۰۴:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
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        از منم حدود ۳۵۰ هزار گرفتن الانم نمی دونیم باید کجا مراجعه کنیم؟
    • محسن IR ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      1 0
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      من در شهر ملایر توی دفتر خدمات پیشخوان انجام دادم مبلغ ۳۷۷۰۰۰تومان گرفتند
      • تفکر IR ۰۶:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
        0 0
        فقط بانکهاوکارگزاریهارایگان است دفاتر هیچ کارهاند
    • بهزاد جودکی US ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      600تومان دادم
    • سلطان IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      0 0
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      باسلام سهام عدالت متوفیان ما از طریق دفاتر پیشخوان قضایی اقدام کردیم ایادرست است حدود سیصد هزار تومان هزینه گرفتند
    • ارش IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      1 0
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      من ۳۲۰ تومان پرداخت کردم
    • ارش IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      0 0
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      یه چیز میگن دیگه یکبار میگن ریسی ب تمام یارانه بگیران ۵۰میلیون در حسابشون. واریزمیکنه فرداش یه چیز دیگه
    • عبدالله شهدادزهی IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      0 0
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      دروغ چرا مگید الکی از مردم پول می گیرید
    • جلال IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      1 0
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      سلام کسانی که از طریق کارگزاری ها .مدارک رو تحویل دادن دو روزه کارشون حل شده و تقسیم سهم الارث سهام عدالتشون انجام شده.ما که از طریق دفاترپیشخوان و دفاترقضایی پرونده تشکیل دادیم .تازه با هزار اما اگر و پرداخت ناقابل هزینه نفری ۷۰ هزار تومان .هیچ خبری از تقسیم نیست . هیچ کسی هم جوابگو نیست
    • ثریا IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
      0 0
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      حالا پول که گرفتن برای شما سهام واریز کردن
    • ناشناس IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
      0 0
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      بازم مردمو ساده گیر اوردن بودجه مملکت کم اومده دارن به این بهونه کمبود بودجه شونو تامین میکنن البته با دست بردن تو جیب مردم.یکم آگاه باشین
    • مهدی US ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۴
      0 0
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      اگه لطف کنید پیامکش رو ارسال کنین خیلی ازتون ممنون میشیم شما که پرداخت میکنید زحمت پیامک رو هم بکشید و مبلغی رو کم کنید که هزینه ای براتون نداشته باشه .تشکر از شما بزرگواران
    • اسدی ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
      0 0
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      پدرم سهام عدالت یک‌میلونی کمیته ی امداد رو داشته وسال ۱۳۹۲ فوت شده .در سامانه ی میراث نوشته متوفی سهام عدالت ندارد اگه این بی عدالتی نیست پس چیه..با وجود این همه مدرک و برگه و‌دفترچه وکارت سهام عدالت پدرم که وارد سامانه شده وثبت شده چرا نوشته متوفی سهام عدالت ندارد..،؟؟
    • IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۲
      0 0
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      سلام فقط میخاستن ازمردم پول بگیرن جیب خودشون روپرپول کنن ازواریزسودخبری نیست فقط میگفتن عجله کنین عجله کردیم چیشد حالا کی پاسخ گومیشه
    • ابراهیم ترحمی از نیشابور ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۷
      0 0
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      بابت سهام متوفی 6000000 تومان ازمن دریافت کردن
    • اسماعیل زارعی دربندی IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۵
      0 0
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      دفتر پیشخوان برای ثبت مدارک فوت پدر و مادرم مبلغ یک میلیون و بیست و پنج هزار تمان از من پول گرفته ۰

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