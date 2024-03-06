پیامکی برای انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث ارسال نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حاجی وند عصر چهارشنبه در نشست بررسی و تبیین روند و مراحل اجرایی برگزاری مجمع شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی اظهار کرد: برای هیچیک از خدمات سهام عدالت نباید هزینه‌ای دریافت شود و باید اذعان داشت که مرحله دوم سود سهام عدالت در هفته پایانی اسفند ماه به حساب مشمولان واریز می‌شود.

مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت گفت: در ارتباط با انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث هیچ گونه پیامکی به افراد ارسال نخواهد شد و برای انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث روی هیچ لینکی کلیک نکنند و تنها باید مدارک مورد نیاز را به شعب منتخب بانک‌ها و کارگزاری‌ها ارائه کنند.

حاجی وند گفت: تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه متوفی، اصل یا تصویر برابر با اصل کارت ملی و صفحه اول شناسنامه تمامی وراث تعیینی در گواهی حصر وراثت، اصل یا تصویر برابر با اصل گواهی حصر وراثت متوفی و در صورتی‌که متوفی دارای وصیت نامه رسمی باشد و در گواهی حصر وراثت ارائه اصل یا تصویر برابر با اصل وصیت نامه از جمله مدارک مورد نیاز برای دریافت سود سهام عدالت متوفیان توسط وراث اعلام می‌شود.

مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت تاکید کرد: ارائه تمامی خدمات انتقال سهام عدالت به وراث توسط بانک‌ها و کارگزاری‌های منتخب رایگان بوده و نیازی به پرداخت هیچ‌گونه وجهی نیست.



حاجی وند بیان کرد: سهامداران می‌توانند با مراجعه به سایت www.Sejam.ir ثبت نام و احراز هویت سجام را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در خصوص اعطای سهام جاماندگان گفت: بر اساس گفته‌های وزیر امور اقتصاد پیشنهاد اعطای سهام عدالت به مشمولان جدید به هیأت دولت ارائه شده و در صورت موافقت اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.