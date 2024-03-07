کپی کنندگان کارت های بانکی در آذربایجان شرقی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر شیخ نژاد روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برابر شکواییه تعداد زیادی از همشهریان به پلیس فتا در شهرستان اسکو مبنی بر اینکه مبالغی از حساب‌های آنان به صورت غیرمجاز برداشت شده است رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: در راستای رسیدگی به موضوع و احقاق حق شهروندان مالباخته، تیمی از کارشناسان پلیس فتا شهرستان اسکو رسیدگی به پرونده را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند که در بررسی‌های اولیه مشخص شد برداشت‌ها به صورت اینترنتی صورت نگرفته و کارت‌های بانکی قربانیان در اختیار خودشان بوده است و از نحوه برداشت کاملاً بی اطلاع بودند.

شیخ نژاد بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا با تکمیل تحقیقات خود و با بهره گیری از ظرفیت‌ها و تخصص‌های پلیسی و همچنین روش‌های علمی و فنی موفق به شناسایی اعضای باند کپی کارت‌های بانکی شدند.

سرپرست پلیس فتا آذربایجان شرقی اضافه کرد: با توجه به حساسیت موضوع و هماهنگی‌های صورت گرفته با مقام قضائی تیمی خبره از افسران پلیس فتا و عوامل انتظامی شهرستان اسکو به محل اختفا متهمان اعزام و اعضای این باند بزرگ را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به همراه تجهیزات اسکیمر به پلیس فتا انتقال دادند.

وی گفت: پس از انتقال اعضای این باند به مقر پلیس فتا در شهرستان اسکو، متهمان در مواجهه با مستندات و مدارک، به چندین مورد کپی کارت بانکی و کلاهبرداری از مشتریان اعتراف کردند.

این مقام انتظامی افزود: طبق بررسی‌های صورت گرفته در ابعاد موضوع و حوزه اقدامات فنی مشخص شد اعضای این باند در قالب یک مغازه جگرکی اقدام به کپی کارت بانکی مشتریان کرده و به این ترتیب به اهداف مجرمانه خود می‌رسیدند که با هوشیاری افسران سایبری پلیس فتا شهرستان اسکو و با همکاری کارشناسان پلیس فتا استان، متهمان در چتر اطلاعاتی این پلیس قرار گرفتند.

شیخ نژاد گفت: پس از عملیات موفق و دستگیری اعضای این باند بزرگ کپی کننده کارت‌های بانکی، یک دستگاه اسکیمر، چندین دستگاه کیس رایانه و لپ تاپ به همراه چندین گوشی هوشمند و اطلاعات ۲۰۰ عدد کارت بانکی کپی شده همشهریان کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: مجرمان سایبری با وجود اینکه اطلاعات ۲۰۰ کارت بانکی همشهریان را در اختیار داشتند اما با اقدام به موقع پلیس به اهداف خود نرسیده و فقط ۱۵ کارت بانکی را خالی کرده بودند که برای پاسخگویی به قانون، متهمان به همراه پرونده به دادسرا منتقل شدند.