به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شوقی عصر چهارشنبه در نشست خبری اختتامیه دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت اظهار کرد: ۱۸۴ اثر از ۱۲۲ فیلم ساز به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و از این تعداد ۴۲ اثر به مرحله نهایی راه یافتند.

شهردار رشت با اشاره به موضوعات پیرامون جشنواره فیلم کوتاه رشت اضافه کرد: آموزش زندگی شهروندی محور اصلی جشنواره فیلم کوتاه رشت بوده است.

شوقی با بیان اینکه رشت در همه بخش‌ها شهر اولین‌ها به شمار می‌رود، گفت: رشت در بخش فیلم و تئاتر سبقه و پیشینه تاریخی دارد و هنرمندان گیلانی در بخش‌های مختلف در کشور سرآمد هستند.

وی با اشاره به ظرفیت و قابلیت‌های رشت در بخش‌های مختلف افزود: رشت شهر هنرمند خیز و هنرمند پرور است که در سطح کشور حرف برای گفتن داشته و دارد.

شهردار رشت با اشاره به قابلیت‌های این شهر در میزبانی جشنواره‌های مختلف بیان کرد: رشت توانمندی میزبانی جشنواره‌های فرهنگی و هنری در سطح ملی و فراملی را دارد و با پوشش ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت در این بخش گسترش یابد.

شوقی با اشاره به انسجام و وحدت رویه مدیریت شهری و پارلمان شهری در اجرای برنامه‌های فرهنگی اضافه کرد: نگاه شورا و مدیریت شهری به حوزه فرهنگ و هنر دغدغه منشانه است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به آموزش در سرفصل‌های زندگی شهرنشینی افزود: آموزش محور کار مدیریت شهری رشت در فرهنگ سازی موضوعات مختلف است.

شهردار رشت با اشاره به مفاخر ارزشمند این شهر در بخش‌های مختلف بیان کرد: رشت محل خیزش و رویش استعدادها و مفاخر بزرگ است.