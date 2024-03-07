به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در حالی وارد پنجاه و سومین روز خود شده که حمله‌های وحشیانه صهیونیست‌ها به غیرنظامیان در نوار غزه ادامه دارد و همچنین کرانه باختری نیز همانند روزهای گذشته شاهد درگیری‌های شدید میان نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی است.

خبرگزاری المیادین نیز گزارش داد که در حمله موشکی رژیم صهیونیستی به اردوگاه النصیرات و دیر بلح واقع در مرکز نوار غزه ۱۷ فلسطینی به شهادت رسیده و تعداد دیگر نیز زخمی شدند.

اشغالگران صهیونیست همچنین به آوارگان فلسطینی که در نزدیکی میدان الکویت در جنوب نوار غزه مستقر شده بودند حمله کردند.

حمله هوایی رژیم صهیونیستی ضد یک منزل مسکونی در منطقه حی الجنینه واقع در شرق شهر رفح نیز باعث زخمی شدن ۵ فلسطینی شد.

در تجاوزهایی که بامداد امروز ارتش اشغالگر با بمباران منازلی در مرکز نوار غزه انجام داد ۶ فلسطینی به شهادت رسیدند.

حدود ساعت ۳ بامداد منابع رسانه‌ای از حملات هوایی شدید اشغالگران به رفح در جنوبی ترین نقطه نوار غزه خبر دادند.

همچنین ارتش اشغالگر مناطقی در نزدیکی اردوگاه‌های الزوایده و البریج در مرکز غزه را هم بمباران کرد. در این حمله‌های هوایی ارتش اشغالگر به رفح ۶ فلسطینی در یک خانه مجروح شدند.