وجود ۹ نقطه ریزشی در محور کندوان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اکبری پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از عملیات ایمن سازی محور کندوان با اشاره به اجرای طرح در منطقه پیچ کمر زرد گفت: پروژه گالری برای مهار سنگ و ریزش در این محور در دست اجرا است.

وی با اظهار اینکه امسال اعتبار برای ایمن سازی محور تأمین شده است، افزود: کارکردن زیر ترانشه توسط پیمانکاران در گذشته مورد اقبال قرار نمی‌گرفت.

وی با بیان اینکه حدود ۹ نقطه ریزشی در محور کندوان وجود دارد گفت: توری‌های سنگ گیر و گالری برای ایمن سازی محور اجرا می‌شود.

اکبری با اشاره به انسداد محور کندوان تا ۲۳ اسفند گفت: تلاش می‌شود ایمنی برای نوروز در این محور برقرار شود