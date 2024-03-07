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۱۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۳۵

بذرپاش:

سرانه خدماتی در شهرهای جدید بیشتر می‌شود

سرانه خدماتی در شهرهای جدید بیشتر می‌شود

گرمسار- وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سرانه‌های خدماتی در شهرهای جدید بیشتر می‌شود، گفت: خدمات زیربنایی در شهرهای جدید مانند ایوانکی تقویت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش ظهر پنجشنبه در مراسم اهدای زمین در طرح جمعیت و خانواده در نهضت ملی مسکن ایوانکی، با بیان اینکه سرانه‌های خدماتی در شهرهای جدید بیشتر می‌شود، بیان کرد: خدمات زیربنایی در شهرهای جدید مانند ایوانکی تقویت می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرهای جدید جمعیت‌پذیری بالایی دارند، افزود: کاهش نرخ سود بانکی در اجرای نهضت ملی مسکن به خصوص در شهرهای جدید، از جمله سیاست‌های دولت در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

وزیر راه با بیان اینکه اعطای زمین رایگان نیز همچنان در مجموعه این وزارت خانه ادامه خواهد داشت، گفت: امسال ۷۰ هزار متقاضی زمین در طرح نهضت ملی مسکن در قالب قانون جوانی جمعیت پوشش داده شده است.

بذرپاش بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ اهداف بزرگ‌تری در قالب طرح نهضت ملی مسکن برنامه ریزی شده اما باید به این مسئله نیز دقت داشت که تأمین زمین یکی از دشواری‌های این امر است.

به گزارش مهر، در این مراسم به ۵۰۰ نفر از متقاضیان مسکن ملی در قالب طرح جمعیت و جوانی زمین اهدا شد. چند خانواده به صورت نمادین سند زمین خود را از دست وزیر دریافت کردند.

کد مطلب 6048970

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    نظرات

    • IR ۰۷:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
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      لطفا اول مسئله راه شهرهای جدید را حل کنید .
    • رضا IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      چرا بعد از نزدیک به 30سال مشکل تعاونی‌های مسکن 33 گانه شمال تهران را بر طرف نمیکنید ...فقط وعده دروغ به ملت میدن .اگر می‌سازید چرا هر روز قیمت مسکن رو به افزایش است... لطفاً ثبت کنید

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