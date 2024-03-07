به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش ظهر پنجشنبه در مراسم اهدای زمین در طرح جمعیت و خانواده در نهضت ملی مسکن ایوانکی، با بیان اینکه سرانه‌های خدماتی در شهرهای جدید بیشتر می‌شود، بیان کرد: خدمات زیربنایی در شهرهای جدید مانند ایوانکی تقویت می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرهای جدید جمعیت‌پذیری بالایی دارند، افزود: کاهش نرخ سود بانکی در اجرای نهضت ملی مسکن به خصوص در شهرهای جدید، از جمله سیاست‌های دولت در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

وزیر راه با بیان اینکه اعطای زمین رایگان نیز همچنان در مجموعه این وزارت خانه ادامه خواهد داشت، گفت: امسال ۷۰ هزار متقاضی زمین در طرح نهضت ملی مسکن در قالب قانون جوانی جمعیت پوشش داده شده است.

بذرپاش بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ اهداف بزرگ‌تری در قالب طرح نهضت ملی مسکن برنامه ریزی شده اما باید به این مسئله نیز دقت داشت که تأمین زمین یکی از دشواری‌های این امر است.

به گزارش مهر، در این مراسم به ۵۰۰ نفر از متقاضیان مسکن ملی در قالب طرح جمعیت و جوانی زمین اهدا شد. چند خانواده به صورت نمادین سند زمین خود را از دست وزیر دریافت کردند.