برپایی ۱۵۰ پایگاه جشن نیکوکاری در استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، محمد دهرویه اظهار کرد: امروز پنجشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۵۰ پایگاه جشن نیکوکاری در میادین اصلی و معابر سراسر استان تهران با شعار «عید همدلی» برپا شده است.

وی افزود: این جشن روز جمعه ۱۸ اسفند نیز با استقرار ایستگاه‌های نیکوکاری در مصلاهای نماز جمعه در سراسر استان تهران برگزار خواهد شد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران، گفت: همچنین نیکوکاران می‌توانند به صورت حضوری هدایای نقدی و غیرنقدی خود را به ادارات کمیته امداد و مراکز نیکوکاری اهدا نمایند.

وی به اهدای کمک‌های نقدی از طریق روش‌های غیرحضوری اشاره کرد و افزود: شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۲۰۰۸، کد دستوری #۱ *۰۲۱*۸۸۷۷* و همچنین شماره سامانه گویای ۷۳۵۵ با انتخاب کد ۱۶ نیز برای اهدای کمک‌های نقدی خیران در جشن نیکوکاری در نظر گرفته شده است.

دهرویه بیان کرد: کمیته امداد پس از دریافت هدایای نقدی و غیر نقدی خیران و مردم نوعدوست، آنها را در کمترین زمان ممکن در اختیار نیازمندان قرار خواهد داد.