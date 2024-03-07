به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی عصر امروز پنجشنبه در دیدار آقای سورن پاپیکیان وزیر دفاع ارمنستان و هیأت همراه، با تاکید بر اهتمام جمهوری اسلامی ایران نسبت به استقرار صلح، ثبات و امنیت در منطقه قفقاز، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر موضع ثابت خود مبنی بر نپذیرفتن هیچ‌گونه تغییری در مرزها و ژئوپولتیک منطقه، قاعده حاکم بر روابط میان کشورهای منطقه را احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و عدم مداخله بیگانگان در امور منطقه می‌داند.

رئیس جمهور با تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از هر اقدامی در راستای استقرار و تقویت صلح و ثبات در قفقاز، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات وزیر دفاع ارمنستان با همتای ایرانی خود، ارتقای هر چه بیشتر امنیت منطقه را در پی داشته باشد.

رئیسی با خوب توصیف کردن روابط جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان، همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف را در جهت توسعه روابط و ارتقای امنیت منطقه مؤثر و حائز اهمیت دانست.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تأمین امنیت منطقه صرفاً توسط کشورهای همین منطقه قابل تحقق است، افزود: میدان دادن به بیگانگان امنیت‌آور نخواهد بود و امنیت و آرامش فقط با همکاری کشورهای منطقه تضمین خواهد شد.

سورن پاپیکیان وزیر دفاع ارمنستان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از مواضع جمهوری اسلامی ایران در حفظ حاکمیت کشورها و دفاع مقتدرانه از صلح در منطقه، استقرار صلح در قفقاز را مهم‌ترین مسئله در دستور کار ارمنستان عنوان کرد و گفت: ما متعهد به حفظ صلح در قفقاز با احترام متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی همه کشورها هستیم.