کشف 330 کیلو گرم انواع مواد مخدر در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار حسن کرمی، ظهر امروز در نشست خبری افزود: از این میزان ۲۰۱‬کیلوگرم هروئین در قالب یک باند بزرگ بین المللی شامگاه روز جمعه از یک دستگاه کامیون در ورودی شهر ارومیه کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: از قاچاقچیان این محموله ‪ ۲۵‬قبضه اسلحه گرم و سرد کشف وضبط شده است. وی یادآورشد: این افراد قصد داشتند این مواد را در سطح شهرستانهای کشور توزیع کنند.

سردارکرمی در ادامه با موفق خواندن اجرای مرحله دوم طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف مبارزه با توزیع کنندگان مواد مخدر در ارومیه اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح، ‪ ۲۰۰‬باب منزل در استان آذربایجان غربی، مورد بازرسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در انی زمینه ۲۰۳‬ نفر توزیع‌کنندگان اصلی مواد مخدر که سابقه‌دار بودند به همراه مابقی مواد مخدر مذکور دستگیر شدند که بعد از تکمیل پرونده به مقامات قضایی تحویل داده خواهند شد.

کرمی همچنین به پلمپ ۳۵‬قهوه‌خانه ومسافرخانه در این استان که به مکان توزیع مواد مخدر تبدیل شده بود خبر داد و افزود: این اماکن در راستای اجرای مکمل طرح ارتقای امنیت اجتماعی با مصرف‌کنندگان دخانی که از اول ماه آینده آغاز خواهد شد پلمپ شدند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی اظهار داشت: در قالب این طرح که در سطح تمامی شهرستانهای استان همزمان با کشور اجراخواهد شد در مرحله اول به کسانی که در اماکن عمومی سیگار و یا قلیان می‌کشند تذکر لسانی داده می‌شود و در مرحله دوم جریمه و اماکنی که مبادرت به عرضه قلیان و سیگار می‌کنند، پلمپ خواهند شد.

وی با بیان اینکه تمام تمرکز انتظامی استان مبارزه با توزیع کنندگان عمده وخرده مواد مخدر است افزود: بر اساس پرونده های تشکیل شده برای افراد معتاد در استان بیش از 10 هزار نفر معتاد در استان وجود دارد که این افراد پس از شناسایی بیه عنوان بیمار به مراکز درمانی ارجاع داده خواهند شد.