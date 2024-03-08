به گزارش خبرنگار مهر، کریستوفر کنت دروازه بان فولاد خوزستان با اشاره به شکست چهار بر دو این تیم مقابل پرسپولیس گفت: میزبان امروز خیلی خوب و قوی بود البته تیم ما هم شانس‌های خوبی برای این دیدار داشت و دو بار هم پیش افتاد ولی پرسپولیس امروز با شایستگی برنده شد.

دروازه بان اتریشی فولاد درباره تأثیر تشویق تماشاگران در بازی امروز پرسپولیس تصریح کرد: بازی در ورزشگاه آزادی را دوست دارم. فرقی ندارد برابر استقلال یا پرسپولیس بازی کنیم. بازی در این ورزشگاه لذت بخش است و البته که دوست داشتیم برنده شویم.

کنت در پایان درباره کار با احمد آل نعمه در فولاد خاطرنشان کرد: او کار خوبی در فولاد انجام داده است و باور دارم هفته بعدی بهتر خواهیم شد تا نتیجه بگیریم.