دکتر یوسف مولایی کارشناس حقوق بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلایل به تعویق افتادن تصمیم گیری کشورهای 1+5 در مورد ایران گفت: می توان گفت گروه 1+5 دو قطبی شده است.

وی افزود: چین و روسیه اعتقادی به برخورد تند و صدور قطعنامه های شدید علیه ایران ندارند ولی آمریکا و انگلیس و فرانسه در موضعی مقابل آن، خواستار تشدید تحریم ها علیه ایران هستند که این اختلاف نظر، وضعیت فعلی را ایجاد کرده است.

مولایی با اشاره به رویه صدور چنین قطعنامه هایی در شورای امنیت سازمان ملل خاطر نشان کرد: عرفا صدور چنین قطعنامه هایی زمانبر است و بخاطر اختلافات بین دو قطب کشورهای 1+5 ممکن است زمان طولانی هم بگیرد.

این کارشناس حقوق بین الملل گفت: آنطور که از اخبار برمی آید، طبق خواسته چین و روسیه تا پایان سال 2007 قطعنامه ای توسط 1+5 علیه ایران صادر نمی شود.