۵۰ زندانی غیرعمد در ۵ استان کشور آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری و مشارکت هواداران یک هنرمند ۵۰ زندانی جرایم غیرعمد در استان‌های آذربایجان شرقی، یزد، فارس، مازندران و خوزستان از زندان آزاد شدند.

رقم بدهی این زندانیان مساعدت شده از پنج استان بیش از ۵ میلیارد تومان بود، اما به همت نمایندگی‌های ستاد مردمی دیه و به طور ویژه اقدامات مؤثر کمیته‌های صلح و سازش بخش عمده‌ای از دیون خصوصی محکومان طی فرآیند آزادی زندانیان در قالب اخذ گذشت و ارائه دادخواست اعسار از رقم محکومٌ‌به کسر شد و با تأمین الباقی ۸۵۰ میلیون تومانی تعهدات این زندانیان غیرعمد از جانب طرفداران این هنرمند، جواز آزادی مددجویان مذکور صادر شد تا در آستانه ماه مهمانی خدا و در روزهای منتهی به نوروز، این محبوسان اغلب عائله‌مند به آغوش پر مهر خانواده بازگردند.