محمدعلی صائب سرپرست معاونت سیاسی صداوسیما شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما محمدعلی صائب را به سرپرستی معاونت سیاسی صداوسیما منصوب کرد.
در حکم جبلی برای محمدعلی صائب آمده است:
«ضروری است همه محورهای حکم انتصاب معاون سیاسی بهصورت جدی در دستور کار شما و مورد پیگیری مستمر در آن حوزه باشد. تجربه عملیات رسانهای بی سابقه و گسترده رسانه ملی در انتخابات اخیر نشان داد که شکوفایی ظرفیتهای بزرگ با همت و عزم همکاران قابل تحقق است و معاونت سیاسی میتواند در این زمینه یکی از پیشرانهای رسانه ملی باشد.
لازم می دانم از زحمات و تلاشهای مفید برادر گرامی جناب آقای علیرضا خدابخشی که از این مسؤولیت استعفا کرده اند قدردانی نمایم و برای شما در حفظ نقاط قوت گذشته و افزودن مزیتهای جدید آرزوی توفیق دارم.»
محمدعلی صائب از سال ۷۹ تا ۸۹ در سمتهای خبری رادیو پیام، رادیو جوان و رادیو ایران مشغول فعالیت بوده است. وی قائممقامی اداره کل پخش اخبار صدا، خبرنگاری در معاونت خبر مرکز خراسان جنوبی تا سال ۹۴، معاونت خبر مرکز خراسان جنوبی تا سال ۹۸ و مسؤولیت باشگاه خبرنگاران جوان این استان را نیز در کارنامه رسانهای خود دارد. صائب از شهریور ۱۴۰۱ ریاست خبرگزاری صداوسیما را برعهده داشت.
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