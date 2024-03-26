به گزارش خبرگزاری مهر، آرمان ستوده، مدیر طرح و تولید رادیو پیام با اشاره به ویژه‌برنامه‌های سحر و افطار این شبکه گفت: رادیو پیام برای ماه مبارک رمضان اجراهای متنوع و جذاب برای شنوندگان دارد. برنامه «پیام سحر» به تهیه‌کنندگی مجید امجدی فرد به مدت ۴۰ دقیقه، به همراه لحظات عرفانی و پخش دعاهای سحر و کلام بزرگان، ارایه می‌شود.

وی افزود: برنامه «جرعه از ماه» نیز به همت تهیه‌کننده‌های مختلف و به مدت ۳۰ دقیقه روی آنتن رادیو پیام می‌رود. این برنامه با محتوای ترویج افطاری ساده و موضوعات آماده‌کردن مردم برای لحظات عرفانی افطار، شنوندگان را به گذراندن لحظاتی دلنشین و معنوی در این ماه پر برکت دعوت می‌کند. رادیو پیام برای آشنایی با آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در شهرهای مختلف، ویژه برنامه «آیین حضور» را به تهیه کنندگی مجید امجدی فرد تقدیم مخاطبان می کند. از دیگر برنامه های این شبکه می توان به ویژه برنامه «رمضان در جهان» اشاره کرد که به تهیه کنندگی سمیه رنجکش با موضوع آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در کشورهای مختلف است که روزی سه بار پخش از رادیو پیام می شود.

ستوده با اشاره به پخش برنامه پیام طبیعت در ایام نوروز، گفت: مخاطبان می‌توانند ویژه‌برنامه‌های رادیو پیام در ایام نوروز را با ویژه برنامه «پیام طبیعت» به تهیه‌کنندگی سمیه رنجکش، با موضوع اطلاع‌رسانی و آگهی بخشی در خصوص حفاظت از محیط زیست بشنوند. این برنامه چهار بار در روز پخش می‌شود.