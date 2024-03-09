مساجد بیجار غبار روبی شد

حجت الاسلام سعدالله جمادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اینکه دهه آخر ماه شعبان دهه نکوداشت مساجد نامگذاری شده است، اظهار کرد: در آستانه ماه پر فضلت رمضان آئین غبار روبی مساجد در تمامی مساجد بیجار برگزار می‌شود و این آئین معنوی به صورت نمادین و با حضور مسئولان شهرستانی در مسجد حضرت قائم (عج) برگزار شد.

وی افزود: ماه رمضان بهترین ماه برای کوشش در نظافت مساجد است که ماه میهمانی خداوند بوده و ما همه در مساجد میهمان خداوند متعال هستیم.

حجت الاسلام جمادیان با اشاره به اینکه آئین غبارروبی و عطرافشانی مساجد بیجار هر ساله در دهه سوم ماه پر فضیلت شعبان انجام می‌شود، بیان کرد: با انجام دادن این عمل فضای مساجد برای انجام اعمال عبادی در ماه پربرکت رمضان برای نمازگزاران آماده می‌شود.

رئیس تبلیغات اسلامی بیجار ادامه داد: با غبارروبی و عطرافشانی مساجد نمازگزاران در ماه پربرکت رمضان اعمال عبادی و فریضه دینی خود را با آرامش روحی بیشتری انجام می‌دهند و این فرصت بسیار خوبی است تا مسلمانان ارتباط خود را با خداوند متعال محکم‌تر کنند.

وی در پایان از مساجد به عنوان پایگاه‌های دین و علم نام برد و خاطر نشان کرد: مساجد به عنوان پایگاه مستحکم برای هدایت جوانان به دین مبین اسلام، نقش بسزایی در نهادینه کردن این امر دارد و لذا باید فضای این اماکن الهی به گونه‌ای آراسته باشد تا جوانان را به حضور ترغیب کند.