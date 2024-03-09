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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۳۷

در آستانه ماه مبارک رمضان؛

مساجد بیجار غبار روبی شد

مساجد بیجار غبار روبی شد

بیجار-رییس تبلیغات اسلامی بیجار از غبار روبی مساجد شهر بیجار در آستانه ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: این مساجد برای استقبال از روزه داران غبار روبی شدند.

حجت الاسلام سعدالله جمادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اینکه دهه آخر ماه شعبان دهه نکوداشت مساجد نامگذاری شده است، اظهار کرد: در آستانه ماه پر فضلت رمضان آئین غبار روبی مساجد در تمامی مساجد بیجار برگزار می‌شود و این آئین معنوی به صورت نمادین و با حضور مسئولان شهرستانی در مسجد حضرت قائم (عج) برگزار شد.

وی افزود: ماه رمضان بهترین ماه برای کوشش در نظافت مساجد است که ماه میهمانی خداوند بوده و ما همه در مساجد میهمان خداوند متعال هستیم.

حجت الاسلام جمادیان با اشاره به اینکه آئین غبارروبی و عطرافشانی مساجد بیجار هر ساله در دهه سوم ماه پر فضیلت شعبان انجام می‌شود، بیان کرد: با انجام دادن این عمل فضای مساجد برای انجام اعمال عبادی در ماه پربرکت رمضان برای نمازگزاران آماده می‌شود.

رئیس تبلیغات اسلامی بیجار ادامه داد: با غبارروبی و عطرافشانی مساجد نمازگزاران در ماه پربرکت رمضان اعمال عبادی و فریضه دینی خود را با آرامش روحی بیشتری انجام می‌دهند و این فرصت بسیار خوبی است تا مسلمانان ارتباط خود را با خداوند متعال محکم‌تر کنند.

وی در پایان از مساجد به عنوان پایگاه‌های دین و علم نام برد و خاطر نشان کرد: مساجد به عنوان پایگاه مستحکم برای هدایت جوانان به دین مبین اسلام، نقش بسزایی در نهادینه کردن این امر دارد و لذا باید فضای این اماکن الهی به گونه‌ای آراسته باشد تا جوانان را به حضور ترغیب کند.

کد مطلب 6050486

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