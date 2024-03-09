نوسازی هزار پلاک فرسوده در منطقه ۱۵/افتتاح ۱۵۰ پروژه جدید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شیری، شهردار منطقه ۱۵ تهران در نشست خبری اعلام کرد: دوشنبه این هفته بسته ۱۵۰ پروژه‌ای به ارزش ۸۲۴ میلیارد تومان در منطقه ۱۵ به افتتاح می‌رسد.از جمله این پروژه‌ها افتتاح زیرگذر شورا از بزرگراه نجفی رستگار و رمپ و لوپ ورودی بزرگراه نجفی رستگار به محله رضویه، پل موتوررو کابلی، دسترسی اتوبان امام علی (ع) به مشیریه جنوبی، کندروی نجفی حدفاصل دولت تا مشیریه جنوبی، ورزشگاه مهرخاوران (شهید خدمت) و بوستان پردیس بانوان است.

وی با اشاره به اجرای ۵۰۰ پارکینگ بیش از نیازسنجی برای یک مجتمع تجاری بزرگ در این منطقه گفت: این مجموعه ۱۰ هکتار مساحت داشت که ۵۷۵ هزار مترمربع آن بارگذاری به صورت تجاری و اداری پیش بینی شده بود که در کارگروه‌های کمیسیون ماده ۵ بررسی شده بود و از گره ترافیکی که بارگذاری احتمالی به وجود می‌آورد، جلوگیری شد.

شهردار منطقه ۱۵ افزود: در ایجاد یک مجتمع تجاری بزرگ در این منطقه در این فضای ۱۰ هکتاری ۳۸ هزار متر مربع انبار بود که ۲۷ هزار متر مربع از آن را تبدیل به انبار تجاری و کاربری‌های تجاری کردیم و عارضه سنجی ترافیکی این مجموعه را نیز انجام و تقدیم شورا کرده بودیم و هیچ تخطی از قوانین در ایجاد این مجموعه نشده است. بیش از ۱۸۰۰ پارکینگ تأمین کردیم در حالی که در پیش بینی‌ها ۱۳۰۰ پارکینگ نیاز سنجی شده بود.

وی در خصوص موضوع آسیب اجتماعی در منطقه ۱۵ تصریح کرد: سعی کردیم زیرساخت‌های ورزشی مان را تقویت کنیم چرا که هر چقدر درهای ورزشگاه‌ها را باز کنیم درهای کمپ‌های ماده ۱۶ و گرمخانه‌ها بسته می‌شوند. بر همین اساس مجموعه ورزشی زمزم و محله کیانشهر جنوبی را برای سال آینده آماده خواهیم کرد. ضمن اینکه روزانه به طور میانگین ۲۵ معتاد متجاهر جمع آوری می‌شوند، به طوری که تا به حال حدود ۱۰ هزار معتاد متجاهر را جمع آوری کردیم.

شیری افزود: ۴۳ هزار مترمربع پیاده رو سازی داشتیم که در این کار همه ضوابط از جمله مناسب سازی و مسیر معلولان در آن دیده می‌شود. مشکلی که معلولان دارند این است که مناسب سازی معابر منطقه شاید پیوستگی لازم را به هم ندارند. مناسب سازی یک بوستان ۱۵ هکتاری را انجام دادیم و برای سال آینده نیز در بحث پیاده روسازی و به تبع آن مناسب سازی افزایش ۲.۵ برابری را در برنامه داریم.

شهردار منطقه ۱۵ گفت: طبق برنامه‌ای که چند سال گذشته در نظر گرفته شده بود تا امروز باید نوسازی ۵۰ درصد از بافت فرسوده منطقه انجام می‌شد اما این میزان کمی بیش از ۳۰ درصد است.

وی بیان داشت: در اقدامات انجام شده در نوسازی بافت فرسوده و صدور پروانه بر همین اساس از لحاظ زمان صدور پروانه نیز رتبه دوم شهر تهران را داریم و امیدواریم برای سال آینده صدور ۲ هزار پروانه را محقق و تکلیفی که قوانین بالا دستی بر عهده ما قرار داده را انجام دهیم.

وی افزود: تعویض ۷ چمن زمین‌های ورزشی را انجام دادیم و تعویض چمن دو زمین دیگر نیز تا پایان سال یا اوایل سال آینده انجام می‌شود که دیگر پروژه مهم منطقه است. در بحث انجام روکش آسفالت هم در معابر مختلف منطقه تا امروز بیش از ۱۰۰ هزار تن پخش آسفالت داشتیم که اهمیت آن از این جهت است که در سالهای اخیر در بحث بهسازی معابر اتفاق خاصی نیفتاده بود. به طوری که در کل ۵ سال اخیر ۷۵ هزار تن آسفالت ریزی در منطقه داشتیم.

شیری درخصوص صدور پروانه در منطقه ۱۵ نیز توضیح داد: در شهر تهران از ۳۲ هزار صدور پروانه در سال ۹۱ به ۴ هزار پروانه در اواخر این دهه و اوایل ۱۴۰۰ رسیده بودیم اما با اقدامات و برنامه‌ها در سال ۱۴۰۲ تا امروز ۱۵۰۰ پروانه صادر کردیم به طوری که در بافت فرسوده بیش از هزار پلاک در قالب تجمیع، نوسازی شده است. در بحث ساخت تعداد واحد مسکونی نیز با حدود بیش از ۱۰ هزار واحد رتبه نخست شهر تهران را داریم اما در بحث درآمد از طریق صدور پروانه برای بافت فرسوده شاید کمتر از یک درصد درآمد منطقه ۱۵ در بحث صدور پروانه در بافت فرسوده بود.