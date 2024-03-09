به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌ جمهوری، توافق‏‌نامه همکاری مشترک فی‏‌مابین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‏‌بنیان ریاست‌جمهوری و پنج شرکت بزرگ تولیدی احیا نان ایرانیان (۹۵۹۵) در حوزه صنایع غذایی، پاکان پلاستکار در حوزه پلیمر، پلاستیک و کامپوزیت، شرکت فن‌آفرینان و راه‌آفرینان کسب و کار پردیس در حوزه فناوری های سلامت محور، شرکت تعاونی سیرنگ یزد در حوزه صنایع نساجی و شرکت هوش سیستم گیل در حوزه فناوری های هوش مصنوعی برای ایجاد و توسعه «مراکز هم آفرینی» به مدت پنج سال شمسی به میزبانی دفتر توسعه زیرساخت های زیست بوم نوآوری در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری امضا شدند.

علاوه بر استفاده از ظرفیت طرفین توافق ‏نامه ها برای راه ‏اندازی و بهره برداری از "مراکز هم آفرینی"، ایجاد یک فضای تعاملی با اشتراکگذاری ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها مانند منابع، سرمایه‌گذاری، فناوری، خط تولید، تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان، هم افزایی در راستای کاهش هزینه عملیاتی شکلگیری و تولید محصولات و خدمات جدید و تقاضامحور، کمک به شکل‌گیری و توسعه محصولات و خدمات جدید مورد نیاز شرکت با سرعت بالاتر و ریسک کمتر و به اشتراک‌گذاری ظرفیتهای مازاد و بدون استفاده خط تولید شرکت جهت توسعه محصولات و خدمات جدید از اهداف این توافق نامه ها است.

آغاز تاثیرگذاری بر آینده زیست بوم فناوری

در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه حمایت و رشد اقتصاد دانش‌بنیان در کشور با نقش‌آفرینی پررنگ شرکت‌های بزرگ در زیست بوم نوآوری کشور و همچنین سیاست‌‏های دولت سیزدهم مبنی بر توسعه ظرفیت‏‌ها، ایجاد هم‏افزایی و تحقق اقتصاد دانش‏ بنیان، نشست امضای توافق نامه های مراکز هم آفرینی بین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‏بنیان ریاست جمهوری با حضور سید محمد جواد صدری مهر، دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش ‏بنیان رئیس‌جمهور و مدیر کل دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست بوم نوآوری برگزار شد.

صدری مهر، مدل مرکز هم‌آفرینی را یک مدل جدید از توسعه زیرساخت های صنعتی در اکوسیستم نوآوری خواند و افزود: امروز نخستین قراردادهای مراکز هم‌آفرینی به نمایندگی استان‌های یزد، خراسان رضوی، قم، گیلان و پردیس تهران امضا شد که یک مدلسازی جدید برای آینده زیست‌بوم نوآوری کشور است.

وی ادامه داد: این مدلسازی جدید مبتنی بر مراکز هم آفرینی، برای آینده زیست بوم نوآوری کشور، یک شروع پر اهمیت است.

رشد ۳۰۰ رصدی صادرات دانش‌بنیان ها

صدری مهر ضمن اشاره به ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان با محصولات قابل قبول، عنوان کرد: صنعتی‌سازی به‌عنوان یک سد بر سر راه دانش‌بنیان ها بود؛ پیش‌بینی می‌شود با آغاز این روند در کمتر از سه سال حجم بازار محصولات دانش‌بنیان بیش از ۳۰۰ درصد رشد را تجربه کنند. از سوی دیگر، صنعت نیز مدلی خواهد گرفت و در قالب یک مرکز هم آفرینی در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیرد و به توسعه تولیدات کمک می‌کند و دانش‌بنیان ها از سد صنعتی سازی عبور خواهند کرد.

به گفته دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌‏بنیان رئیس‌جمهوری، در مدل مرکز هم‌آفرینی، ابتدا صنعت بر اساس نیازها، آغوش خود را برای تعدادی نمونه اولیه و طرح فناورانه باز می‌کند. سپس با شیوه های مختلف با دوستان همکاری کرده و طرح ها را توسعه می دهد.

صدری مهر خاطرنشان کرد: با توجه به حجم عظیم فعالیت فناورانه‌ ما، نیاز به حضور پررنگ در GDP کشور وجود دارد؛ امروز تاثیر فناوری در GDP کشور تنها سه درصد است. این در حالی است که تاثیر فناوری کشور کره در GDP بالای۵۰ درصد است؛ ما با ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان و بیش از دو هزار زیرساخت چرا باید سهم پایینی داشته باشیم؟

وی در پایان گفت: از دوستان پیش‌قدم بسیار سپاسگزارم و ما در معاونت علمی و فناوری در این مسیر همراه آنان خواهیم بود و حمایت‌های ویژه‌ای را برای آنان در نظر داریم.

ایجاد و توسعه «مرکز هم‌آفرینی صنایع غذایی» در مشهد

توافق‏‌نامه همکاری مشترک فی‏‌مابین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‏‌بنیان ریاست‌جمهوری و شرکت احیا نان ایرانیان (۹۵۹۵) برای ایجاد و توسعه «مرکز هم آفرینی صنایع غذایی» به مدت پنج سال شمسی امضا شد.

گروه کارخانجات احیا نان ایرانیان همواره با تلاشی مستمر در جهت به کارگیری نیروهای متخصص و کارآمد و نیز تجهیز و تامین مجموعه با ماشین آلات مدرن و بهرهمندی از تکنولوژی برتر، سعی در ایجاد تولید و تحولی بی سابقه در زمینه تولید خمیر پیراشکی، خمیر پیتزا ، خمیر یوفکا و پنیر پیتزا با فرمول کاملا جدید را دارد.

ایجاد و توسعه «مرکز هم‌آفرینی پلیمر، پلاستیک و کامپوزیت» در قم

توافق‏‌نامه همکاری مشترک فی‏‌مابین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‏‌بنیان ریاست‌جمهوری و شرکت پاکان پلاستکار برای راه‏ اندازی و بهره برداری از «مرکز همآفرینی پلیمر، پلاستیک و کامپوزیت» به مدت پنج سال شمسی امضا شد.

شرکت پاکان پلاستکار در سال ۱۳۸۵ به‌عنوان یکی از شرکت‌های تابعه گروه صنعتی گلرنگ تاسیس شد. این شرکت با برطرف کردن نیازهای بسته‌بندی پلاستیک شرکت پاکشو با برندهای شوینده گلرنگ، اوه، سافتلن، هوم پلاس، اسپیف، آیری، مریدنت، گلدنت و آترا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشتریان خود در داخل و خارج از گروه صنعتی گلرنگ، یک شرکت پیشتاز در صنعت پلاستیک در کشور است. علاوه بر فعالیت در حوزه ذکر شده، چندین سال است که شرکت پاکان پلاستکار به تولید محصولات پلیمری سبد خانگی از جمله انواع کیسه فریزر، انواع کیسه زباله، انواع سفره های مجلسی و یکبار مصرف، دستکشهای خانگی و یکبار مصرف، فویل آلومینیومی مخصوص مواد غذایی و سلفون های محافظ غذا با برندهای مختلفی همچون گلرنگ، هوم پلاس، آیری پلاست، اسپیف، بیسم و لارین اقدام کرده است.

ایجاد و توسعه «مرکز همآفرینی صنایع نساجی» در یزد

توافق‏نامه همکاری مشترک فی‏مابین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‏بنیان ریاست ‌جمهوری و شرکت تعاونی سیرنگ برای ایجاد و توسعه "مرکز همآفرینی صنایع نساجی" به مدت پنج سال شمسی امضا شد.

شرکت سیرنگ به عنوان یکی از بزرگترین کارخانجات تولیدی، در زمینه تولید نخ‌های پلی‌استر و پلی‌پروپیلن، با پشتوانه دانش فنی روز، و با تکیه بر تخصص پرسنل مجرب، فعالیت خود را از سال ۱۳۷۳ آغاز کرده است.

این سابقه موجب شده تا شرکت سیرنگ، به عنوان یکی از مشتریان اصلی محصولات پتروشیمی شهید تندگویان شناخته شود. در حال حاضر، شرکت سیرنگ به عنوان یک تولیدکننده برجسته، بیش از ۱۲ نوع محصول مختلف با تنوع هزاران رنگ را در رنج گسترده ای از نمرات تولید می‌کند. این تنوع و کیفیت محصولات، این شرکت را به یکی از انتخاب‌های اصلی در صنعت نساجی بدل کرده ‌است.

افزایش تنوع و ظرفیت محصولات حوزه تکسچرایزینگ، افزایش تنوع و ظرفیت محصولات در حوزه ذوب ریسی، تولید انواع نخ های کاربردی در حوزه فعالیت های شرکت تولید روغن اسپین فینس، تولید روغن اسپین فینیش، تولید پمپ اسپین فینیش، نخ های فیلامنتی با سطح مقطع خاص، نخ های فلامنتی با کاربری ویژه، نخ های خاص تکسچره یا تابیده، استفاده از انواع نانو مواد در تولید محصولات کاربردی، تولید انواع نخ High Tenacity و ساخت نرم افزارهای حوزه صنعت نساجی از اولویت های شرکت جهت توسعه محصولات جدید در قالب هم آفرینی است.

ایجاد و توسعه «مرکز هم آفرینی فناوری‌های سلامت محور» در پارک پردیس

توافق‏نامه همکاری مشترک فی‏مابین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌‏بنیان ریاست جمهوری و شرکت فن‌آفرینان و راه‌آفرینان کسب و کار پردیس برای ایجاد و توسعه "مرکز هم‌آفرینی فناوری‌های سلامت محور" امضا شد.

ایجاد و توسعه «مرکز هم‌آفرینی کاربرد هوش مصنوعی در دوربین‌های مدار بسته» در گیلان

توافق‏نامه همکاری مشترک فی‏مابین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌‏بنیان ریاست جمهوری و شرکت هوش سیستم گیل برای ایجاد و توسعه "مرکز همآفرینی کاربرد هوش مصنوعی در دوربینهای مداربسته" امضا شد.