میزبانی ترامپ از اوربان در صحنه جرم/ نگرانی متحدان واشنگتن چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ویک، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان جمعه شب در «مار-ئه-لاگو»، عمارت شخصی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق و نامزد کنونی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا که در فلوریدا واقع شده است، حاضر شد و با او دیدار کرد اما به نظر می‌رسد چیزی پشت پرده این ملاقات «دوستانه» باشد!

براساس بیانیه‌ای که ستاد انتخابات ترامپ منتشر کرده است، او و اوربان درباره طیف گسترده‌ای موضوعات شامل اهمیت بالای تأمین امنیت مرزی به منظور حفظ حاکمیت دو کشور صحبت کردند.

اوربان که رهبری قدرتمند و به اتخاذ سیاست‌های ضد مهاجرتی مشهور است، از سوی کاخ سفید یا مقامات دولت جو بایدن، هیچ دعوتنامه‌ای دریافت نکرد و اهمیت این دیدار زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم ترامپ نامزد اصلی حزب جمهوری‌خواه و براساس نظرسنجی‌ها احتمالاً رئیس جمهور بعدی آمریکا خواهد بود!

ترامپ در چندین موقعیت به این موضوع اشاره کرده است که تا چه اندازه رهبرانی همچون اوربان را می‌ستاید. هم ترامپ و و هم اوربان در حوزه‌های آزادی مطبوعات، مهاجرات و جنگ اوکراین رویکردهای سیاسی کمابیش مشابهی دارند؛ به طوری که نخست وزیر مجارستان چندین بار مدعی شده است که اگر ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود، جنگ اوکراین هرگز آغاز نمی‌شد. ادعایی که ترامپ به شخصه بارها آن را تَکرار کرده است!

اوربان درباره جنگ اوکراین با اتحادیه اروپا سرشاخ و چه در حوزه ارسال سلاح و چه در حیطه حفظ روابط اقتصادی با مسکو، همواره با مقامات اتحادیه اروپا وارد چالش شده و گفته است که تنها بازگشت ترامپ به کاخ سفید می‌تواند صلح را به اوکراین بازگرداند. او در حساب کاربری خود در ایکس خطاب به ترامپ نوشت: آقای رئیس جمهور، عظمت را دوباره به آمریکا بازگردان! (اشاره به شعار انتخاباتی ترامپ.)

وی همچنین با اشاره به جنگ تل‌آویو با حماس در نوار غزه، گفته است که در دوران ریاست جمهوری ترامپ، علاوه بر اوکراین، در خاورمیانه هم صلح برقرار بود. بایدن پیش‌تر گفته بود که ملاقات اوربان و ترامپ نگران‌کننده است و در واکنش به این دیدار گفت: «اگر من نگران نباشم، شما قطعاً باید نگران باشید. می‌دانید که او (ترامپ) امروز در مار-ئه-لاگو با چه کسی دیدار می‌کند؟ اوربانِ مجارستانی؛ کسی که آشکارا گفته است فکر نمی‌کند دموکراسی راه‌گشا باشد؛ او به‌دنبال دیکتاتوری است.»

رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: این کسی است که ترامپ با او ملاقات می‌کند. شخصاً آینده را در جایی متصور می‌شوم که از دموکراسی دفاع شود نه جایی که تضعیف شود.

هرچند گفته می‌شود که دیدار ترامپ و اوربان «دوستانه» بوده اما این ملاقات مشکوک آن هم در عمارتی که رئیس جمهور سابق آمریکا تخلفات زیادی از جمله نگهداری اسناد محرمانه کاخ سفید را در آن مرتکب شده است، ابهامات زیادی را هم برای اتحادیه اروپا، هم ناتو و هم متحدان واشنگتن ایجاد کرده است.