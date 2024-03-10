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۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۲۱

ملکی تشریح کرد؛

جزییات تصادف مرگبار در بزرگراه همت

جزییات تصادف مرگبار در بزرگراه همت

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، درباره جزییات حادثه تصادف در بزرگراه همت توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی گفت: تهران ساعت ۳:۲۱ بامداد یکشنبه یک مورد تصادف در مسیر شرق به غرب بزرگراه همت نرسیده به خروجی بزرگراه چمران به سمت شمال به سازمان آتش‌نشانی اعلام شد.

وی با اشاره به اعزام دو ایستگاه به محل حادثه افزود: آتش‌نشانان در مدت زمان ۳ دقیقه به محل رسیدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران گفت: در محل مشاهده شد یک دستگاه تریلر که بار میلگرد حمل می‌کرد در کنار بزرگراه متوقف شده بود و کمی جلوتر (۱۰ الی ۲۰ متر) دو مانع قرار داده بودند و یک نفر هم جلوتر مستقر شده بود تا به رانندگان عبوری علامت بدهد تا متوجه این قسمت باشند.

وی اضافه کرد: یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ با دو نفر سرنشین مرد جوان به شدت با فرد اشاره شده (۷۰ ساله افغان) برخورد کرده بودند و فرد به گوشه دیگری از بزرگراه پرت شده که متأسفانه این فرد درجا فوت می‌کند.

ملکی تصریح کرد: همچنین پشت خودرو ۲۰۶ به تریلر برخورد کرده و بخش زیادی از ۲۰۶ زیر تریلر قرار می‌گیرد، آتش‌نشانان اقدامات لازم را انجام و فرد محبوس شده را خارج می‌کنند، که یک نفر از سرنشین‌ها به تأیید عوامل اورژانس جان خود را از دست داده بود و نفر دوم که فردی ۴۰ ساله بود به شدت مصدوم شده بود که تحویل عوامل اورژانس شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اظهار کرد: در ساعت ۰۵: ۱۲ عملیات به پایان رسید.

کد مطلب 6051234

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