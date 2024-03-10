به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ایرانسل، عصر ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۲، در مراسمی با حضور دکتر عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، دکتر امیر محمدزاده لاجوردی جانشین وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهندس محمد جعفرپور مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، دکتر مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، دکتر سیدمجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، دکتر امیر شجاعان رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور، دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل ایرانسل و دیگر مدیران عامل و معاونان اپراتورهای کشور که در عمارت کلاهفرنگی وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات برگزار شد، از ایرانسل برای تأمین پایدار زیرساختهای ارتباطی در راستای هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات، تقدیر شد.
عیسی زارعپور، ضمن ارائه گزارش اقدامات و فعالیتهای وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات و سایر سازمانها در برگزاری این انتخابات، از پوشش ۹۹.۸ درصدی و پایداری ۹۹ درصدی شبکه ارتباطی ثابت و همراه کشور و انجام احراز هویت بدون وجود مشکل و به صورت تمام الکترونیک در شعب اخذ رأی، در روز برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبر داد.
بیژن عباسیآرند، مدیرعامل ایرانسل نیز در گزارش عملکرد ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به عنوان پشتیبان پایداری ارتباطی در این انتخابات، به ارائه خدمات رومینگ ملی برای دیگر شبکههای ارتباطی در ۳۶۰۰ نقطه از کشور، اشاره کرد.
در بخشی از تقدیرنامهای که در این مراسم به ایرانسل اهدا شد، آمده است: «بدینوسیله از اهتمام جدی و مساعی بیوقفه جنابعالی و همکاران محترمتان در تأمین پایدار زیرساختهای ارتباطی لازم برای برگزاری این رویداد مهم، تقدیر و تشکر نموده و سرفرازی و توفیق شما را در تحقق اهداف عالیه انقلاب اسلامی و خدمت جهادی به مردم عزیز ایران اسلامی از درگاه ایزد منان خواستارم».
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، جمعه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲، همزمان با برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با حفظ پایداری شبکه، پشتیبانی رومینگ ملی برای دیگر شبکههای ارتباطی و در نظر گرفتن اهداف پدافند غیرعامل، پایداری ارتباطی را هنگام برگزاری انتخابات، فراهم کرد.
ایرانسل با تشکیل یک ستاد داخلی پشتیبانی از انتخابات با حضور تمامی واحدهای مرتبط و ایجاد آمادگی در زیرساختهای فنی، از ۳ ماه پیش از انتخابات با برگزاری جلسات منظم به صورت داخلی و جلسات متعدد در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ادارات کل استانی وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات و وزارت کشور، پایداری ارتباطی را برای برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تأمین کرد.
ایرانسل، نخستین ارائهدهنده ۵G و رکورددار سرعت اینترنت و تعداد سایتهای نسل پنج در ایران، با انجام اقدامات ترویجی در زمینه تشویق مردم به شرکت در انتخابات، از طریق کانالهای متنوع مانند پیامک، تبلیغات محیطی، سوپر اپلیکیشنهای ایرانسلمن و روبیکا و…، در زمینه زیرساخت فنی نیز، حفظ پایداری کامل شبکه را برای مشترکان خود، فراهم کرد.
نظر شما