با ترس و لذت به تماشای «اتاق فرار» بنشینید

در مراسم رونمایی و اکران افتتاحیه بسته فیلم کوتاه اتاق فرار مطرح شد:

جریان معاصر سینمای عمومی ایران نیاز به طراوت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای فیلم‌ها، مراسم افتتاحیه بسته فیلم کوتاه «اتاق فرار» که شامل ۵ فیلم کوتاه از ۵ کارگردان سینمای کوتاه است، شب گذشته یکشنبه ۲۰ اسفند با حضور عوامل فیلم، اهالی رسانه و چهره‌های سینمای کوتاه و بلند توسط گروه سینمایی «هنروتجربه» در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

در ابتدای این مراسم علی زادمهر مدیر روابط عمومی گروه سینمایی «هنروتجربه» قبل از شروع اکران فیلم‌ها، روی سن حاضر شد تا بعد از خوش‌آمدگویی به حاضران از عوامل هر کدام از این ۵ فیلم‌ دعوت کرد تا درباره فیلم خود و «اتاق فرار» صحبت کنند.

روناک جعفری کارگردان فیلم کوتاه «مورس» درباره این فیلم گفت: این ۵ فیلم کوتاه، جریان معاصر سینمای ایران است و انتخاب هر کدام از آن‌ها کنار هم بی‌دلیل نیست چون ارتباط معنوی و کانسپتی با هم دارند. امیدوار هستم که هر کدام از شما به عنوان یک رسانه در دیده شدن این فیلم‌ها به ما کمک کنید.

سپس فرید حاجی کارگردان فیلم کوتاه «گوشت تلخ» مطرح کرد: «اتاق فرار» جایی است همراه با ترس و لذت که درون‌مایه مشترک هر پنج فیلم همین ۲ کلید واژه بوده است به همین دلیل تلاش کردیم شما مخاطبان و مخاطبانی را که برای تماشای فیلم‌های ما به سالن‌های سینما می‌آیند، با ترس و لذت‌های خود آشنا و شریک کنیم.

صحرا اسداللهی کارگردان و بازیگر فیلم کوتاه «اسپاسم» و بازیگر فیلم کوتاه «مورس» نیز باکس «اتاق فرار» و فیلم کوتاه خود را به خودش و تمام زنان بازیگری که شرایط مشابه شخصیت فیلم کوتاه «اسپاسم» را تجربه کرده‌اند، تقدیم کرد.

میلاد نسیم‌سبحان کارگردان فیلم کوتاه «نفس نکش» هم تصریح کرد: باکس «اتاق فرار» از این نظر برای من اهمیت دارد که سعی کرده متفاوت از جریان عمومی سینمای کوتاه باشد و قطعا بعد از تماشای هر ۵ فیلم کوتاه تاکید و تایید خواهید کرد که ایده‌های ناظر هر ۵ فیلم، بکر هستند. امیدوار هستم هر کدام از ما اگر قرار شد فیلم بلند هم بسازیم، بتوانیم بکر بودن ایده‌هایمان را در سینمای بلند داستانی هم بسط دهیم که سینمای ایران نیاز به طراوت دارد.

در پایان آرمین اعتمادی کارگردان فیلم کوتاه «رویای نیمه جان» گفت: فیلم کوتاه من درباره آرزوها و رویاهای ذهنی یک زن است و به این واسطه قصد داشتم که فیلم خودم را به تمام زنان شجاع و جسور ایران تقدیم کنم.

از مهمان حاضر در این مراسم می توان به بهرنگ‌ دزفولی‌زاده، نیما عباس‌پور، هوشنگ گلمکانی، جابر قاسمعلی، مسعود سلامی، مهدی آذرپندار، سامان صفاری، هادی معنوی‌پور، بهزاد عبدی و ... اشاره کرد.

بعد از اتمام فوتوکال، یک کیک با طرح لوگو تایپ «اتاق فرار» توسط ۵ کارگردان «اتاق فرار» بریده شد.

جمعیت حاضران در سالن به قدری زیاد بود که بالغ بر ۵۰ نفر از مهمان‌ها تا انتهای این باکس ۱۰۴ دقیقه‌ای ایستاده ۵ فیلم کوتاه را تماشا کردند.

بسته فیلم کوتاه «اتاق فرار» که شامل فیلم‌های «مورس» ساخته روناک جعفری، «اسپاسم» ساخته صحرا اسداللهی، «نفس نکش» ساخته میلاد نسیم سبحان، «رویای نیمه جان» ساخته آرمین اعتمادی و «گوشت تلخ» ساخته فرید است، در قالب یک فیلم سینمایی ۱۰۴ دقیقه‌ای به‌زودی اکران خود را در سینماهای «هنروتجربه» سراسر کشور آغاز می‌کند.

این بسته فیلم کوتاه با حضور بازیگرانی چون هادی حجازی‌فر، صحرا اسداللهی، سامان صفاری، الهه بخشی، علی باقری، علیرضا مهران و محمدعلی کریمی منش، در سینماهای منتخب گروه سینمایی «هنروتجربه» در سراسر کشور آماده نمایش است و اکران عمومی این فیلم‌ها از روز چهارشنبه ۲۳ اسفند آغاز می‌شود.