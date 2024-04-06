۸۵ میلیارد تومان بودجه خاک در سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که برای سلامت خاک در بودجه ۱۴۰۳ چقدر اعتبار تخصیص داده شده است، به مهر گفت: ۸۵ میلیارد تومان مصوب شده است. اعتبارات استان‌ها هم مشخص شده و ما هم بر اساس اعتبار تخصیص داده شده، برنامه‌ها را جلو می‌بریم.

وی درباره اعتبار مورد نیاز هم گفت: اگر تکلیفی که دولت بر عهده ما گذاشته که کل کشور را حداقل در اراضی آبی مطالعات خاک شناسی یک بیست‌وپنج هزارم انجام دهیم و موضوع حاصلخیزی آن، نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان (همت) اعتبار نیاز است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر به دنبال این هستیم تا بخشی را دولت بدهد و بخشی را کشاورز و بخش خصوصی. به هر حال با تمام این تدابیر ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان در شرایط فعلی نیاز است.

خاک که در برنامه‌های ملی کیش شده بود

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: در ۳ تا ۴ دهه گذشته اقدامات خوبی در حوزه آب، چه در بحث انتقال آب و چه راندمان آن انجام شده است؛ اما این مهم درباره خاک به فراموشی سپرده شده بود. ما اگر خاک خوب و حاصلخیزی نداشته باشیم اگر آب نامحدودی هم در اختیار داشته باشیم بهره‌وری بالا نخواهد بود.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اذعان کرد: خاک بستر تولید است. امیدوارم همکاری بین نهادی و متولیان، خاک را در کانون توجه قرار دهند و بدانیم برای پایداری کشت قرار است چه اقداماتی داشته باشیم.