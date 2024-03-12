پیام مدیرکل بنیاد شهید البرز به مناسبت روز بزرگداشت شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رستمیان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز به مناسبت ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا و سالروز تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران پیامی صادر کرد که در متن آن آمده است:
«ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله. اموات بل احیا و لکن لا تشعرون»
هر کسی را که در راه خدا کشته و شهید شد، مرده نپندارید؛ بلکه او زنده جاوید است ولیکن شما این حقیقت را در نخواهید یافت.
سلام بر شهیدان و درود به روح بلند و رفیعشان که با ازخودگذشتگی و جانفشانی درراه اسلام و میهن، نقشینه عظمت و شکوه ایران عزیزمان را با قلم سرخ خود نگاشتند و با بصیرت و آگاهی به تأسی از سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بهترین هستی خود را تقدیم آرمانها و ارزشهای نظام اسلامی و امنیت و آرامش امروز ما کردند.
شهدا نه با حرف، بلکه با عمل به ما آموختند که میتوانیم با اتکا به خدا بر مشکلات فائق شویم. نظام مقدس اسلامی، نتیجه ایثارگری شهداست که امروز زنده نگه داشتن یاد آنها باعث تداوم حرکت انقلاب شده و همه باید به وظیفه خود در قبال نظام اسلامی و شهدا عمل کنیم. تکریم و تعظیم شهیدان تلاشی مقدس در برافراشتن پرچم سرخ استقلال و آزادی بشریت است.
امروز باید در راستای تبیین روش و منش شهدا و تداوم راه آنها که همان حفظ ارزشهای نظام اسلامی است تلاش کنیم و ادامهدهنده راه آن کبوتران خونین بال، آنچه را که باعث شد تا آنها برایش خون پاکشان را تقدیم کنند باشیم. انس و ارتباط با شهدا و بهرهگیری از راه و روش و سیره شهیدان میتواند آینده جوانان و نوجوانان کشور را بیمه کند و بدون تردید این روحیه مجاهدت و مقاومت در کشور باعث دست یافتن به افقهای بیشتر خواهد شد.
۲۲ اسفند که به نام روز بزرگداشت شهدا نامگذاری شده فرصتی مناسب برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداست که این وظیفه کل جامعه است، همانگونه که مقام معظم رهبری مدظلهالعالی فرمودند «زنده نگهداشتن یاد و خاطر شهدا کمتر از شهادت نیست»، فلذا باید در این راستا اهتمام ویژه داشته باشیم.
زنده نگهداشتن یاد شهدا ناشی از باوری عمیق و راستین بوده و میتواند ضمن تکریم خانواده معظم شهیدان و اهتزاز علم شهدا و همچنین زنده نگهداشتن سیره و راه افتخارآمیز و تابناک آنان، روحیه مقاومت، ایثار و حماسه را در جامعه جاری و ساری کرده و در عرصه بازدارندگی، اقتدار و آمادگی ملت ایران در مصاف با دشمن و هجوم بیوقفه قدرتهای استکباری و امپراتوری رسانهای صهیونیستی به جهانیان را آشکار و نمایان سازد.
از طرفی ۲۲ اسفند سال ۱۳۵۸ سالروز تأسیس نهاد مقدس بنیاد شهید و امور ایثارگران بهفرمان امام (ره) است، نهادی که به فرموده امام (ره) افضل نهادها و وظیفه آن خدمت به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است که بهعنوان یک نهاد پیشرو در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت همواره اقدامات مؤثری را انجام داده است.
همکاران ما با تلاش و کوشش سعی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و خدمتگزاری به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران دارند و در این راه تمام سعی و تلاش خود را انجام دادهاند تا ضمن اینکه وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهند رضایتمندی ایثارگران را نیز بهدست آورند.
اینجانب ضمن گرامی داشت یاد و خاطر امام راحل، شهدای والامقام و آرزوی صحت و سلامتی برای رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی و همچنین ایثارگران و خانوادههای سرافراز آنان، ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا را خدمت یکایک مردم شهیدپرور استان البرز بهویژه خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
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