ماهی قرمزهای لکه دار و بیمار را نخرید

امین اسدی در گفت وگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت توجه به توصیه‌های بهداشتی سازمان دامپزشکی مبنی بر عدم خرید و نگهداری ماهی قرمزهای بیمار و لکه دار تاکید و اظهار کرد: تهیه این ماهی قرمزها از دوره گردها و مراکز غیرمجاز ریسک خطر را افزایش می‌دهد.

مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: توجه به این نکته ضروری است که افراد در هنگام خرید ماهی قرمز از تماس مستقیم و حفاظت نشده با ماهی و آب خودداری کنند و از ظروف یک بار مصرف جهت حمل و جابجایی به منزل استفاده کند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان دامپزشکی عنوان کرد: بنا بر توصیه جدی و مهم سازمان دامپزشکی، مردم باید از خرید ماهی قرمزهای بیمار با علائم شنای غیرفعال، فاقد رنگ شفاف و دارای لکه بر پوست بدن خودداری کنند.

وی بیان کرد: توصیه می‌شود در صورت خرید ماهی قرمز و پس از انتقال به منزل بلافاصله نسبت به تعویض آب اقدام و ماهی‌ها به ظروف از قبل آماده شده منتقل و با توجه به لزوم تعویض آب ماهی خریداری شده، حداقل ۲۴ ساعت قبل از خرید، ظرف نگهداری ماهی آماده در صورت استفاده از آب شهری در هوای آزاد به منظور کلر زدایی قرار داده شود.

وی گفت: از همه مردم عزیز می‌خواهیم در پایان نوروز ماهی‌ها را در رودخانه‌ها یا نهرها رها سازی نکنند و این رهاسازی در محل‌های تعیین شده توسط شهرداری صورت بگیرید.