ثبت ۶ حادثه انفجار در چهارشنبه سوری رباط کریم و بهارستان

خبرگزاری مهر، گروه استانها: همزمان با آغاز چهارشنبه سوری و با وجود تمام توصیههایی که از سوی مسؤولین شهری و استانی شده بود باز هم شاهد وقوع حوادثی در شهرستانهای رباط کریم و بهارستان بودیم چنانکه تا کنون که ساعت ۲۳ است شش حادثه انفجار در این دو شهرستان ثبت شده است.
اولین حادثه چهارشنبهسوری در شهر گلستان و با انفجار اکلیل سرنج آغاز شد
بر اساس این گزارش اولین حادثه چهارشنبه سوری با انفجار اکلیل سرنج در یک منزل مسکونی واقع در محله ۲۴ متری شهید چمران شهر گلستان آغاز شد.
گفتنی است که سه نفر نوجوان ۱۲ تا ۱۳ ساله در ای حادثه مصدوم و قبل از رسیدن مأموران ایستگاه آتشنشانی به بیمارستان امام حسین (ع) انتقال داده شده بودند.
میرزا حسینیان، رئیس بیمارستان امام حسین (ع) در خصوص وضعیت مصدومان اعلام کرد: پس از اعزام مصدومان به این بیمارستان با بررسیهای تخصصی دو نفر از این مصدومین به صورت سرپایی مداوا شدند.
وی در آخر اضافه کرد: یک نفر از این سه نفر به علت جراحت بالا به بیمارستان شهدای یافتآباد اعزام شده است.
حادثه دوم در اسلامشهر رخ داد
حادثه دوم در اسلامشهر بود که مواد محترقه در دست نوجوان ترکید.
انفجار سوم د ر قلعه میر باز هم تهیه مواد محترقه در یک منزل مسکونی
بر اثر انفجار در یک منزل مسکونی واقع در شهرک قلعه میر، خیابان شهید احمد کاظمی که اقدام به تهیه مواد محترقه میکردند انفجار سنگینی رخ داد.
بر اساس این گزارش این انفجار دو مصدوم بر جای گذاشته که سریعاً توسط عوامل اورژانس به بیمارستان امام حسین (ع) سبزدشت انتقال یافتند.
انفجار چهارم در رباطکریم با یک مصدوم
در انفجار چهارم که در رباط کریم به وقوع پیوست براثر انفجار نارنجک دستی یک جوان ۲۵ ساله در محله سفیدار مصدوم شد.
گفتنی است که بر اثر این حادثه عوامل آتشنشانی در محل مذکور حضور پیدا کردند.
رزاقی رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری رباطکریم گفت: در این حادثه یک باب منزل مورد انفجار قرار گرفت و این جوان ۲۵ ساله به بیمارستان فاطمه زهرا (س) رباطکریم منتقل شد.
انفجار پنجم در صالحیه رخ داد / ۳ نفر مصدوم شد
در انفجار پنجم که بر اثر انفجار نارنجک دستی در کوچه گلستان ۱۳ شهر صالحیه رخ داد سه نوجوان مصدوم و سریعاً به بیمارستان امام حسین (ع) سبزدشت انتقال یافتند.
انفجا ر ششم شدید در پرند / مادر سالخورده و دو جوان ۲۶ و ۲۸ مصدوم شدند
بهمن سعادتمند رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر جدید پرند از انفجار در یک بمب دستساز اکلیل سرنج و مصدومیت شدید دو جوان ۲۶ و ۲۸ ساله خبر داد.
وی اظهار کرد: در پی تماس مردمی در یکی از برجهای میثم نهاجا در فاز ۴ پرند بلافاصله عوامل آتشنشانی در محل حاضر شده و اقدامات لازم را انجام دادند.
وی در ادامه گفت: متأسفانه در طبقه نهم یکی از برجهای میثم نهاجا واقع در فاز ۴ پرند، یک انفجار شدید صورت میگیرد که موجب خسارات زیاد به واحد مسکونی و مصدومیت شدید دو جوان حدود ۲۶ و ۲۸ ساله میشود و مادر سالخورده آنها هم دچار مصدومیت شده است.
رئیس سازمان آتشنشانی شهر پرند در مورد علت انفجار هم گفت: ظاهراً در این واحد مشغول ساخت بمبهای دستساز اکلیل سرنج بودهاند که انفجار رخ داده، بعد از ایمنسازی منطقه عوامل آتشنشانی با رعایت اقدامات فنی و استاندارد یک کیف حامل موارد محترقه را از واحد خارج و آنها را خنثی میکنند.
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