نظرات نخبگان در نشست های شورای فرهنگ عمومی استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی سه شنبه شب در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه با تقدیر از حضور حماسی مردم در انتخابات یازدهم اسفند اظهار داشت: حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی در یازدهم اسفند دشمنان را مأیوس و ناامید کرد.

امام جمعه گناوه افزود: دشمن با توطئه‌ها و ترفندهای مختلف برای کم رنگ کردن و به حداقل رساندن حضور مردم در انتخابات تلاش کرد اما علیرغم همه تحریم‌ها، تهدیدها و تبلیغات دشمنان، و با وجود مشکلات و گلایه مندی ها، ملت ایران در انتخابات حضوری مطلوب و پرشور داشتند و نقشه‌های دشمنان را خنثی کرد.

وی گفت: انتخابات با رعایت چهار راهبرد مدنظر رهبری در کشور برگزار شد و مردم با حضور حماسی خود بار دیگر وفاداری خود را نسبت به انقلاب و آرمان‌های شهدا و امام راحل اعلام کردند.

حجت الاسلام رکنی حسینی تصریح کرد: انتخابات در شهرستان گناوه نیز با درایت فرماندار شهرستان و همکاری همه دست اندر کاران به خوبی برگزار شد که تلاش‌ها و زحمات صورت گرفته قابل تقدیر است.

امام جمعه گناوه با تقدیر از اعضای شورای فرهنگ عمومی در همراهی این شورا طی یک سال گفت: حضور اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان در نشست‌ها طی سال جاری، حضور چشمگیری بود که مصوبات خوبی نیز به تصویب این شورا رسید.

ضرورت ارتقا ظرفیت شورای فرهنگ عمومی

وی ادامه داد: باید ظرفیت شورای فرهنگ عمومی را ارتقا بخشید و اعضای شورای فرهنگ عمومی اهتمام بیشتر و نظرات کارشناسانی بهتر داشته باشند تا بتوان تحولی در فرهنگ و زندگی مردم ایجاد کرد.

حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: در نشست‌های شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه باید از نظرات صاحب نظران، اندیشمندان، صاحبان ایده‌ها و طرح‌های جدید و دغدغه مندان شهرستان برای حل معضلات فرهنگی بیشتر استفاده شود تا نشست‌ها پربارتر، پرثمر تر و با نتایج بهتر باشد.

امام جمعه گناوه با تبریک حلول ماه مبارک رمضان و با اشاره به تقارن این ماه با تعطیلات نوروزی بیان کرد: فضاسازی محیطی شهر برای ماه مبارک رمضان باید فضای قرآنی، معنوی و رمضانی شود.

وی گفت: در نصب بنرها به منظور فضاسازی در سطح شهر نیز باید هماهنگی بین دستگاه‌های متولی در محتوای بنرها وجود داشته باشد و محتواهای انتخاب شده باید تأثیر گذار برای بیننده و کسانی که وارد شهر می‌شوند باشد.

وی با اشاره به اینکه روزه خواری در ملأ عام از دغدغه‌های این ایام است گفت: روزه خواری در ملأ عام از دغدغه‌های مردم متدین شهرستان و روزه داران است که باید بیشتر اهمیت داده شود و نباید اجازه حرمت شکنی ماه رمضان داده شود.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه ما با کسب و کار مردم مخالف نیستیم، بیان کرد: با نظارت و مدیریت خوب و بر اساس قانون و دستورالعمل‌ها و همفکری همه باید تلاش کرد حرمت ماه مبارک رمضان حفظ و دغدغه مردم رفع شود.

وی گفت: حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بسیار کمک کننده است و با یک مدیریت خوب در این زمینه از دغدغه‌ها کاسته می‌شود.

امام جمعه گناوه با تاکید بر اهمیت دادن به جلسات قرآنی در ایام ماه رمضان گفت: رمضان ماه نزول و بهار قرآن است و باید جلسات، فعالیت‌ها و برنامه‌های قرآنی تشویق شوند.