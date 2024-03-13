۵۰ درصد سرقت ها در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کاظم صادقی در چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: در ۱۱ ماه گذشته ۸ مرحله اجرای طرح برخورد با مال‌خرها داشته‌ایم.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: همچنین در این مدت ۲۹۱ مال خر دستگیر شدند و در این زمینه تعامل بسیار خوبی با دادگستری و به ویژه دادستان داشته‌ایم.

صادقی با اشاره به اینکه در راستای پیشگیری از فروش مال مسروقه ضایعاتی‌ها را توجیه کرده و مورد شناسایی قرار گرفتند، بیان کرد: ۴ واحد فروش ضایعاتی در خراسان جنوبی راستای برخورد با مال مسروقه پلمپ شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه سرقت در ۱۱ ماهه سال جاری در خراسان جنوبی ۱.۵ درصد افزایش داشته است، گفت: ۵۰ درصد سرقت‌ها در خراسان جنوبی کشف شده است.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی اظهار کرد: ۸۰ درصد سرقت‌های خراسان جنوبی در بیرجند، طبس، قاین و درمیان انجام می‌شود.

صادقی با اشاره به اینکه ۳۲ درصد سرقت‌ها در خراسان جنوبی سرقت احشام است، گفت: یک باند سرقت احشام که در پنج شهرستان خراسان جنوبی اقدام به سرقت احشام می‌کردند را دستگیر کردیم.

وی یادآور شد: سرقت‌های در خراسان جنوبی ۰.۶ درصد سرقت‌های کشور را شامل می‌شود که ۹ هزار و ۵۰۰ سرقت از ابتدای سال را شامل می‌شود.