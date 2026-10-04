ردپای ۶.۹ کیلو طلا در ۳ سرقت؛ روایتی از سارقان طلای خراسان جنوبی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: سرقت، یکی از جرایمی است که علاوه بر تحمیل خسارت مالی به افراد، می‌تواند احساس امنیت و آرامش روانی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

موضوعی که در ماه‌های اخیر در خراسان جنوبی با افزایش آمار پرونده‌های سرقت، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس آمار دستگاه قضایی، در ۶ ماهه نخست امسال بیش از چهار هزار پرونده سرقت در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش داشته است.

در کنار این افزایش، آمار کشفیات نیز ۱۳ درصد رشد کرده و در همین مدت سه فقره سرقت طلا در استان رخ داده که هر سه مورد با تلاش نیروهای انتظامی و قضایی به شناسایی و دستگیری سارقان منجر شده است.

در این میان، توجه به اقدامات پیشگیرانه، ایمن‌سازی منازل و اماکن، استفاده از دوربین‌های نظارتی و اطلاع‌رسانی سریع به پلیس، از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند در کاهش وقوع سرقت و شناسایی سریع سارقان نقش داشته باشد.

احمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت سرقت در خراسان جنوبی اظهار کرد: سرقت صرفاً یک جرم علیه اموال و دارایی افراد نیست، بلکه امنیت روانی جامعه را مخدوش و تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین مقابله با این جرم نیازمند همکاری مجموعه دستگاه قضایی، انتظامی و دستگاه‌های اجرایی و مهم‌تر از همه مشارکت مردم است.

وی افزود: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، سه هزار و ۹۳۵ فقره پرونده سرقت در دستگاه قضایی استان ثبت شده بود که این رقم در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به چهار هزار و ۲۱ فقره رسیده و در این بازه زمانی، هفت درصد افزایش سرقت در آمار دستگاه قضایی ثبت شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی ادامه داد: بر اساس آمار دستگاه انتظامی نیز افزایش ۱۹ درصدی سرقت گزارش شده است.

قاسمی درباره وضعیت سرقت در شهرستان بیرجند گفت: در سال گذشته یک هزار و ۷۰۶ فقره پرونده سرقت در دستگاه قضایی ثبت شد و در سال ۱۴۰۵ تاکنون یک هزار و ۳۶ فقره پرونده سرقت تشکیل شده است.

وی با اشاره به افزایش کشفیات سرقت گفت: میزان کشفیات سرقت در استان نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته است.

سه سرقت طلا در شش ماهه نخست امسال

قاسمی با اشاره به سرقت‌های طلا در استان بیان کرد: در سال گذشته سرقت طلا نداشتیم، اما در شش ماهه نخست امسال سه فقره سرقت طلا در استان اتفاق افتاده است.

وی افزود: در یکی از این سرقت‌ها، ۴۰۰ گرم طلا به سرقت رفت که سارقان آن اتباع بیگانه بودند. این افراد شامل ۶ نفر بودند که در مشهد دستگیر شده و هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی ادامه داد: در سرقت دیگری که از یک طلافروشی اتفاق افتاد، یک کیلو و ۷۳۰ گرم طلا به سرقت رفت. سارق این پرونده فردی خارج از استان و اهل شهرستان اردبیل بود.

قاسمی گفت: این فرد پس از سرقت با خودروی سواری به سمت خوسف حرکت کرده، از خوسف با اتوبوس به طبس و از طبس به تهران و سپس به اردبیل رفته بود.

وی افزود: با استفاده از دوربین‌های موجود، این فرد قدم به قدم رصد شد و تیم کارآگاهی آگاهی استان با هماهنگی دادستان مرکز استان اردبیل به این شهرستان اعزام شد و توانست میزان طلای سرقت‌شده را در منزل سارق کشف کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی درباره سومین سرقت طلا نیز گفت: در این مورد، سارق از داخل استان بود و چهار کیلو و ۸۰۰ گرم طلا را سرقت کرده بود که در همان روز دستگیر شد.

قاسمی افزود: دستگاه قضایی نیز با سرعت و دقت در همان روز نخست، تفهیم اتهام، اخذ آخرین دفاع، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست را صادر کرد و پرونده در یک روز در دادسرای استان مختومه و برای صدور حکم به دادگاه ارسال شد.

پیشگیری مقدم بر کشف جرم است

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامات پیشگیرانه مانند استفاده از قفل فرمان، قفل پدال و سیستم‌های ضدسرقت می‌تواند مانع سرقت خودرو شود، اظهار کرد: پیشگیری مقدم بر کشف جرم و جبران است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی افزود: ایمن‌سازی منازل و اماکن، استفاده از دوربین، تأمین روشنایی معابر و رعایت اقدامات پیشگیرانه از عواملی است که می‌تواند از وقوع سرقت جلوگیری کند.

قاسمی بیان کرد: افراد، صنوف و شهروندان باید ایمنی منازل و اماکن خود را رعایت کنند تا زمینه وقوع سرقت کاهش یابد.

وی ادامه داد: ممکن است سارقان با برنامه‌ریزی برای سرقت یک خودرو یا مکان مشخص اقدام کنند، اما اقدامات پیشگیرانه می‌تواند آنها را منصرف کرده یا فرآیند سرقت را طولانی‌تر کند و در این فاصله احتمال متوجه شدن مردم یا حضور پلیس افزایش می‌یابد.

سرقت از نظر قانونی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی در پاسخ به پرسشی درباره تعریف قانونی سرقت گفت: از نظر قانون مجازات اسلامی، برداشتن مال غیر به صورت غیرقانونی سرقت محسوب می‌شود.

قاسمی با بیان اینکه سرقت انواع مختلفی دارد، افزود: یک نوع سرقت، سرقت ساده است که قانونگذار مجازات سبک‌تری برای آن در نظر گرفته و نوع دیگر سرقت مشدد است که مجازات سنگین‌تری دارد.

وی بیان کرد: سرقتی که در شب اتفاق بیفتد، سرقتی که توسط بیش از دو نفر انجام شود، سرقت از منازل، سرقت به صورت باندی یا سازمان‌یافته، از جمله مواردی است که مجازات سنگین‌تری دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی گفت: بر اساس ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی، برای این نوع سرقت مجازات ۶ ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق پیش‌بینی شده است.

فقر و مشکلات اقتصادی توجیه‌کننده سرقت نیست

وی درباره عوامل وقوع سرقت گفت: سرقت یک پدیده چندعاملی است و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، اعتیاد، بیکاری، ضعف ایمنی اماکن، بی‌توجهی به اقدامات پیشگیرانه و توجه نکردن به هشدارهای پلیسی از جمله عواملی هستند که می‌توانند زمینه وقوع سرقت را فراهم کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی تأکید کرد: این موارد به هیچ عنوان توجیه‌کننده ارتکاب جرم نیست و فرد مرتکب باید پاسخگوی رفتار مجرمانه خود باشد.

قاسمی در پاسخ به پرسشی درباره نقش شرایط اقتصادی در وقوع سرقت اظهار کرد: مشکلات اقتصادی یکی از دغدغه‌های مدیران است و موضوعات مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم و مسائل موجود در استان‌ها از سوی دستگاه‌های متولی به مرکز منتقل می‌شود.

وی افزود: درست است که مشکلات اقتصادی وجود دارد، اما این مسئله نمی‌تواند توجیهی برای روی آوردن افراد به سرقت باشد؛ راه‌های قانونی وجود دارد و افراد باید مسیر قانونی را طی کنند و مرتکب جرم نشوند.

«مال‌خر» نیز در صورت علم به مسروقه بودن مال، مجرم است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی درباره وضعیت افرادی که اموال مسروقه را خریداری یا مخفی می‌کنند نیز گفت: بر اساس ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، برای فردی که مال حاصل از سرقت را خریداری، تحصیل یا مخفی کند، در صورت وجود شرایط قانونی، مسئولیت کیفری پیش‌بینی شده است.

وی به شهروندان توصیه کرد: از خرید اموالی که منشأ نامشروع دارند، فاقد فاکتور هستند یا با قیمت‌های نامتعارف عرضه می‌شوند، خودداری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی تصریح کرد: اگر فرد با علم و اطلاع از مسروقه بودن مال، آن را خریداری کند، قانون برای او مجازات در نظر گرفته است؛ اما اگر علم و اطلاعی نسبت به مسروقه بودن مال نداشته باشد، قابلیت مجازات ندارد، چراکه در قانون سه رکن قانونی، مادی و معنوی باید وجود داشته باشد و در صورت نبود رکن روانی و علم و اطلاع، مسئولیت کیفری شکل نمی‌گیرد.

سرقت اموال؛ نخستین اقدام تماس با پلیس است

قاسمی درباره اقدام شهروندان پس از سرقت خودرو یا منزل نیز گفت: نخستین اقدام این است که فرد سریعاً موضوع را به پلیس اطلاع دهد.

وی افزود: پس از سرقت باید صحنه حفظ شود، تصاویر دوربین‌ها، مشخصات اموال مسروقه و هرگونه اطلاعاتی که به شناسایی سارق کمک می‌کند، در اختیار پلیس قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی گفت: بر اساس همین داده‌ها می‌توان سارق را شناسایی کرد و در سه سرقت اخیر طلا در استان نیز بر اساس همین اطلاعات و داده‌ها توانستیم سارقان را ردیابی و دستگیر کنیم.

قاسمی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی سریع در سرقت پلاک خودرو اظهار کرد: در صورت سرقت پلاک، فرد باید همان لحظه با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرد و موضوع را اطلاع دهد.

وی افزود: ممکن است سارق با پلاک سرقت‌شده مرتکب تخلف یا جرم شود و از آنجا که پلاک به نام صاحب اصلی خودرو است، پلیس در ابتدا به دنبال همان فرد خواهد بود و صاحب پلاک باید اثبات کند که خودرو یا پلاک در آن زمان در اختیار شخص دیگری بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی ادامه داد: بنابراین لازم است فرد همان لحظه با ۱۱۰ تماس بگیرد و صورت‌جلسه تنظیم شود که پلاک خودرو به سرقت رفته است.