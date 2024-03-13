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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۱۰

رییس مرکز اورژانس مازندران:

۱۳۰ نفر در مازندران براثر حوادث چهارشنبه سوری مصدوم شدند

۱۳۰ نفر در مازندران براثر حوادث چهارشنبه سوری مصدوم شدند

ساری- رییس مرکز اورژانس مازندران شمار مصدومان حوادث چهارشنبه سوری را در استان ۱۳۰ نفر ذکر کرد.

یحیی صالح طبری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه ۱۳۳ نفر در استان براثر حوادث چهارشنبه آخر سال مصدوم شدند، افزود: از این تعداد ۹۵ نفر مرد و ۴۸ نفر زن بوده است.

وی با بیان اینکه بیشتر مصدومان در گروه سنی شش تا ۱۷ سال قرار دارند، افزود: ۴۳ نفر نیز در گروه سنی ۱۸ تا ۲۳ سال هستند.

وی افزود: از مجموع مصدومان ۱۱ نفر در مراکز درمانی بستری و چهار نفر تاکنون مرخص شدند.

صالح طبری با اشاره به اینکه شمار مصدومان در برخی شهرهای استان نظیر، رامسر، محمودآباد، گلوگاه، سیمرغ و غیره صفر بوده است، گفت: بیشترین شمار مصدومان مربوط به شهرهای آمل و ساری بوده است.

به گزارش مهر، طبق اعلام علوم پزشکی بابل حوادث چهارشنبه آخر سال در این شهرستان نیز ۲۷ نفر مصدوم داشته است.

مازندران دارای دو دانشگاه علوم پزشکی است.

کد مطلب 6054040

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