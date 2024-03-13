حوادث رانندگی در آذربایجان شرقی ۹۲۴ نفر را به کام مرگ کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستاره ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ۱۱ ماه سال جاری مجموع فوتی‌های ناشی از حوادث در این استان ۹۲۴ نفر است که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۸۲۰ نفر بود، ۱۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

ستاره با بیان اینکه در ۱۱ ماهه امسال ۱۲۵ نفر بر اثر تصادفات در شهر تبریز جان باخته‌اند، ادامه داد: آذربایجان شرقی از لحاظ فراوانی فوتی‌های تصادفات رانندگی در کشور در رتبه هشتم قرار دارد و به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در کشور رتبه ۲۴ را دارد.

مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به فوتی‌های تصادفات برون شهری اشاره کرد و اظهار کرد: در ۱۱ ماهه امسال ۵۹۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴۷ نفر بود از افزایش ۸ درصدی برخوردار است.

مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی به فوتی‌های تصادفات روستای در استان آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: در ۱۱ ماهه امسال ۶۵ نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای در راه‌های روستایی استان جان باخته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۵۱ نفر بود رشد ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی گفت: گاز مونوکسید کربن در ۱۱ ماه امسال جان ۴۴ نفر از هم استانی‌ها را گرفت که از این ۱۴ نفر زن و ۳۰ نفر مرد هستند.

ستاره افزود: تعداد فوتی‌های ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۵۴ مورد بود، ۱۹ درصد کاهش یافته است.

وی یادآور شد: آذربایجان شرقی از نظر فراوانی فوتی‌های ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در سال ۱۴۰۱ در رتبه چهارم کشور و به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در رتبه هشتم قرار دارد.

ستاره همچنین با بیان اینکه در ۱۱ ماه سال جاری ۹۰ نفر مرد در اثر حوادث کار در استان فوت کرده‌اند، گفت: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۰ نفر بود، ۲۹ درصد رشد یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه آذربایجان شرقی از نظر فراوانی در تعداد فوتی‌های ناشی از کار در سال ۱۴۰۱ در رده هشتم و به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در رده شانزدهم قرار دارد، گفت: ۵۲ درصد از فوتی‌های ناشی از حوادث کار در سال جاری در اثر سقوط از بلندی بود.

ستاره ادامه داد :۲۰ درصد فوتی‌های ناشی از حوادث کار در سال جاری در اثر برخورد با اجسام سخت، ۱۳ درصد در اثر برق گرفتگی، ۶ درصد در اثر سوختگی، پنج درصد در اثر غرق شدگی و چهار درصد در اثر خفگی بوده و تبریز با ۵۰ نفر در رده اول و شهرهای مرند با هشت نفر و شبستر با پنج نفر در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.