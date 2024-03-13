به گزارش خبرنگار مهر، پیمان اسکندری پیش از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی استان و در جمع کارکنان این مدیریت اظهار کرد: خوشبختانه در مناسبت‌های مختلف شاهد افتتاح پروژه‌های مختلف صنایع تبدیلی و تکمیلی هستیم و این مهم نشانگر تلاش و کوشش جهادی کارکنان این مدیریت است.

وی افزود: در راستای جلوگیری از خام فروشی، حمایت از تولید و زنجیره‌های تولید و ارزش افزوده محصولات کشاورزی، دامی و صنایع غذایی در دستور کار قرار دارد.

وی اعلام کرد: همچنین ترویج صنایع تبدیلی و تکمیلی در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.

اسکندری از افزایش میزان تولیدات خبر داد و گفت: با حمایت دولت سیزدهم ساخت سردخانه از ۳۵ هزار تن به ۹۶ هزار تن ظرفیت رسیدیم و در حوزه زنجیره گوشت، فرآوری سیب زمینی، فرآوری شیرخشک می‌توانیم صنایع متعددی ایجاد کنیم و این مهم نیازمند کار بیشتر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان به توان بالای افراد این مجموعه اشاره کرد و بیان کرد: کارکنان حوزه صنایع تبدیلی استان خوشبختانه دارای توان علمی قابل توجهی هستند با استفاده از اندوخته‌ها و توان علمی متخصصین این حوزه و افزایش و ترویج روابط انسانی بین سرمایه‌گذاران و همکاران، امیدواریم که شاهد پیشرفت‌های بیشتری در این عرصه در استان باشیم.

وی به اقدامات صورت گرفته در راستای افزایش دانش و مهارت کارکنان اشاره کرد و ابراز داشت: بازدید از صنایع تبدیلی استان‌های پیشرو کشور و حضور در نمایشگاه‌های معتبر در این راستا از جمله مواردی است که برای کارکنان این حوزه به منظور افزایش دانش و مهارت و راهنمایی سرمایه گذاران مد نظر مدیریت صنایع تبدیلی و تکمیلی قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان تأکید کرد: باید کارکنان صنایع تبدیلی به عنوان سیاست گذاران این عرصه اقدام به جذب سرمایه گذاران کنند و تکریم ارباب رجوع همواره به عنوان اولویت کاری مدنظر باشد.

گفتنی است؛ در این نشست عبدالله جلیلی معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان؛ قول مساعد داد نسبت به حل مشکلات و نیازهای این مدیریت اهتمام جدی نماید.

در پایان امید سلیمی مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی استان گزارش مبسوطی از عملکرد این مدیریت به ریاست سازمان ارائه کرد.