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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۱۱

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان:

ظرفیت سردخانه‌ای در کردستان به ۹۶ هزار تن افزایش یافت

ظرفیت سردخانه‌ای در کردستان به ۹۶ هزار تن افزایش یافت

سنندج- رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: با حمایت دولت سیزدهم ظرفیت ساخت سردخانه کردستان از ۳۵ هزار تن به ۹۶ هزار تن رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان اسکندری پیش از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی استان و در جمع کارکنان این مدیریت اظهار کرد: خوشبختانه در مناسبت‌های مختلف شاهد افتتاح پروژه‌های مختلف صنایع تبدیلی و تکمیلی هستیم و این مهم نشانگر تلاش و کوشش جهادی کارکنان این مدیریت است.

وی افزود: در راستای جلوگیری از خام فروشی، حمایت از تولید و زنجیره‌های تولید و ارزش افزوده محصولات کشاورزی، دامی و صنایع غذایی در دستور کار قرار دارد.

وی اعلام کرد: همچنین ترویج صنایع تبدیلی و تکمیلی در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.

اسکندری از افزایش میزان تولیدات خبر داد و گفت: با حمایت دولت سیزدهم ساخت سردخانه از ۳۵ هزار تن به ۹۶ هزار تن ظرفیت رسیدیم و در حوزه زنجیره گوشت، فرآوری سیب زمینی، فرآوری شیرخشک می‌توانیم صنایع متعددی ایجاد کنیم و این مهم نیازمند کار بیشتر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان به توان بالای افراد این مجموعه اشاره کرد و بیان کرد: کارکنان حوزه صنایع تبدیلی استان خوشبختانه دارای توان علمی قابل توجهی هستند با استفاده از اندوخته‌ها و توان علمی متخصصین این حوزه و افزایش و ترویج روابط انسانی بین سرمایه‌گذاران و همکاران، امیدواریم که شاهد پیشرفت‌های بیشتری در این عرصه در استان باشیم.

وی به اقدامات صورت گرفته در راستای افزایش دانش و مهارت کارکنان اشاره کرد و ابراز داشت: بازدید از صنایع تبدیلی استان‌های پیشرو کشور و حضور در نمایشگاه‌های معتبر در این راستا از جمله مواردی است که برای کارکنان این حوزه به منظور افزایش دانش و مهارت و راهنمایی سرمایه گذاران مد نظر مدیریت صنایع تبدیلی و تکمیلی قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان تأکید کرد: باید کارکنان صنایع تبدیلی به عنوان سیاست گذاران این عرصه اقدام به جذب سرمایه گذاران کنند و تکریم ارباب رجوع همواره به عنوان اولویت کاری مدنظر باشد.

گفتنی است؛ در این نشست عبدالله جلیلی معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان؛ قول مساعد داد نسبت به حل مشکلات و نیازهای این مدیریت اهتمام جدی نماید.

در پایان امید سلیمی مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی استان گزارش مبسوطی از عملکرد این مدیریت به ریاست سازمان ارائه کرد.

کد مطلب 6054303

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