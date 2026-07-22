به گزارش خبرنگار مهر، امید سلیمی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: با هدف بررسی آخرین وضعیت طرحهای صنایع تبدیلی و غذایی و شناسایی موانع پیشروی سرمایهگذاران، از تعدادی واحد صنعتی و طرح نیمهتمام مستقر در شهرک صنعتی شهرستان دهگلان بازدید شد.
وی افزود: این بازدید با حضور تیم نظارتی مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی استان و همراهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهگلان انجام شد و وضعیت طرحهایی که قابلیت بهرهبرداری در هفته دولت را دارند و همچنین پرونده متقاضیان تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: در جریان این بازدید، روند اجرای واحدهای تولید ترشیجات و شوریجات، لبنیات، سردخانههای بالای صفر، طرحهای سرمایهگذاری و تولید عرقیات گیاهی ارزیابی و مسائل و مشکلات موجود در مسیر اجرای این طرحها بررسی شد.
سلیمی ادامه داد: توسعه صنایع تبدیلی و غذایی از ارکان مهم تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی است و با کاهش ضایعات محصولات، افزایش ارزش افزوده و ایجاد فرصتهای شغلی میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی مناطق مختلف استان داشته باشد.
وی تصریح کرد: تسهیل فرآیندهای اداری، پیگیری صدور مجوزها، تکمیل پروندههای تسهیلاتی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی از جمله اقداماتی است که برای رفع موانع تولید و سرعت بخشیدن به اجرای طرحهای این حوزه دنبال میشود.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی کردستان خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایهگذاران و پیگیری مستمر وضعیت طرحهای نیمهتمام در دستور کار این مدیریت قرار دارد و تلاش میشود با رفع مشکلات موجود، زمینه بهرهبرداری سریعتر از پروژهها و افزایش ظرفیت تولید و اشتغال در شهرستان دهگلان فراهم شود.
سلیمی گفت: بازدیدهای میدانی و نظارت مستمر بر روند اجرای پروژهها تا تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای نیمهتمام ادامه خواهد داشت.
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