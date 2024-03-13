ظاهر وطن‌خواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به مناسبت ماه مبارک رمضان و فرا رسیدن سال نو و در راستای تقویت بنیاد خانواده و کمک به زوج‌های جوان تحت حمایت و تشویق جوانان به ازدواج، تعداد ۶۳ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پارس‌آباد اهدا شد.

وی گفت: هر سری جهیزیه شامل کالاهای اساسی یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، جارو برقی و تلویزیون است که همه از تولیدات ملی و دارای مرغوبیت بالا هستند.

وطن خواه عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تعداد ۱۵۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد پارس آباد با اعتبار ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان توزیع شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پارس آباد ادامه داد: تعداد ۳ هزار و ۶۸۹ خانوار و بالغ بر ۸ هزار و ۵۷۲ نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پارس آباد هستند و از طرح‌های حمایتی آن بهره مند می‌شوند.

وی اضافه کرد: تأمین و اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد با مشارکت مردم خیر و نیکوکار، یکی از اقدامات این نهاد است‌.