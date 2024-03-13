تأیید طرح ۴۷ تئاتر خیابانی در جشنواره بین المللی تئاتر فتح خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت بازخوانی بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فتح خرمشهر متشکل از آقایان عبدالرضا سواعدی، فواد رابحی و عادل کوروشاوی از میان ۱۶۰ طرح و ایده رسیده به بخش خیابانی جشنواره ۴۷ طرح را برای حضور در مرحله آماده سازی جشنواره مورد تأیید قرار داد.

متن و طرح‌های پذیرفته شده مرحله بازخوانی بخش خیابانی بیست و جشنواره بین‌المللی تئاتر فتح خرمشهر به شرح زیر است:

۱- پازل به نویسندگی پژمان شاهوردی و کارگردانی رازی فصیح از گچساران

۲-پ ازل به نویسندگی پژمان شاهوردی و کارگردانی محمد یوسفی زاده از مرند

۳- تیرک به نویسندگی و کارگردانی آرش رضایی از ازنا

۴- آخرین ملاقات در ساختمان طبقه ۱۱ به نویسندگی و کارگردانی حسن غابشی از خرمشهر

۵- سفر به نویسندگی پژمان شاهوردی و کارگردانی مالک آبسالان از دهلران

۶- ام الرصاص به نویسندگی و کارگردانی ساسان مددی کاهکش از شوشتر

۷- عاشقانه‌های جنگ به نویسندگی مصطفی کولیوندی و کارگردانی عرفان دارایی از سنندج

۸- نامه رسان به نویسندگی و کارگردانی ابوالفضل صادقی از اصفهان، مشروط

۹- گلدمن به نویسندگی و کارگردانی آمنه پورحسینی از خرمشهر

۱۰- مادر مثل مجیده به نویسندگی سید محسن موسوی و کارگردانی علیرضا شمس از اصفهان

۱۱- جعفر مارادونا به نویسندگی آرش رضایی و کارگردانی سهیل عرب از بوشهر، مشروط

۱۲- زخمه بردار به نویسندگی پژمان شاهوردی و کارگردانی عبدالحسین جلیل نسب از خرمشهر

۱۳- واپسین نفس به نویسندگی مصطفی بوعذار و کارگردانی معصومه عموری از اهواز

۱۴- مستر دیفال به نویسندگی و کارگردانی سید سروش پیمبری از کرمانشاه

۱۵- هناس به نویسندگی و کارگردانی سید سروش پیمبری از کرمانشاه

۱۶- بندر پر نور به نویسندگی و کارگردانی سید حسام الدین شریعتمداری از بروجرد، مشروط

۱۷- سفر طولانی یک بدهکار برای بهشت به نویسندگی کیانوش احمدی و کارگردانی بیژن مرادی از تهران، مشروط

۱۸- حفره روباه به نویسندگی محمدجواد صالحی و کارگردانی محمد مهدی پازوکی از تهران

۱۹- صمیم به نویسندگی ندا حبیبی و کارگردانی سارا نجاتیان از مشهد، مشروط

۲۰- دریای درون به نویسندگی و کارگردانی محمد قدیمی از تهران، مشروط

۲۱- قهرمان غریب به نویسندگی حسنا قبادی و کارگردانی مریم بنی طرفی از سوسنگرد

۲۲- رستاخیز ۱۴ و ۴۵ دقیقه به نویسندگی فرهاد قانمی و کارگردانی ابوالفضل شریفی از اصفهان

۲۳- یک بقچه حرف نگفته به نویسندگی مرجان قاسمی و کارگردانی احسان زین الدینی از کرمانشاه، مشروط

۲۴- دوربین از نمای نزدیک به نویسندگی و کارگردانی عقیل نوروز از خرمشهر، مشروط ۲۵- هشت خان به نویسندگی حیدر رضایی و کارگردانی مجتبی خلیلی از اصفهان

۲۶- اتیکت یک جوان تازه تفحص شده به نویسندگی و کارگردانی بهنام کاوه از آبادان

۲۷- دینگو مارو به نویسندگی و کارگردانی علی سنامیری از خارک

۲۸- روزی که رئیس گریست به نویسندگی و کارگردانی چمران احمدی از دیر، مشروط ۲۹-پ رواز از مانیل به نویسندگی و کارگردانی حشمت الله زارعی از تهران

۳۰- راز پرده عشق به نویسندگی رضا درویشی و کارگردانی حمیده صادقی از کرمان

۳۱- میهمان ناخوانده به نویسندگی و کارگردانی مهدی حبیبی از ملایر

۳۲- زندگی میان آتش آب به نویسندگی آرزو علی پور و کارگردانی امیر امینی از لاهیجان، مشروط

۳۳- کابوس اشیا به نویسندگی وحید فقیهی و کارگردانی میلاد بختیاری از اهواز

۳۴- ضربان به نویسندگی و کارگردانی مصطفی دهشت از کرمانشاه، مشروط

۳۵- حراجی به بهانه حلاجی به نویسندگی و کارگردانی پژمان باقری‌پور از خرم آباد، مشروط

۳۶- ماهیار به نویسندگی بهناز دوستی و کارگردانی امین پورمند از شاهین شهر ۳۷- کتابخانه شهر من به نویسندگی کیانوش و کارگردانی مهیار آقا نوری از ملایر، مشروط

۳۸- دردهای بی‌پایان به نویسندگی و کارگردانی مجید اقبالی بهمن تقی‌پور از اهواز

۳۹- گمشده به نویسندگی سحر محسنی کیاسری و کارگردانی علی ربیحاوی پور از تهران، مشروط

۴۰- روژان به نویسندگی زینب زاولان و کارگردانی محمد رضا رادمهر از اصفهان، مشروط

۴۱- دوربین به نویسندگی و کارگردانی حیدر رضایی از دهلران

۴۲- فرنگ به نویسندگی مجید کوچکی و کارگردانی هانیه کریمی از کرج، مشروط

۴۳- دفترچه خاطرات به نویسندگی و کارگردانی فاطمه پارسافرد از اندیمشک، مشروط

۴۴- حماسه دیگر به نویسندگی احسان فلاحیان و کارگردانی نوید نوروزی از تهران

۴۵- حساب و کتاب با خودتون به نویسندگی محمود بالویی و کارگردانی محمدرضا منصوری از شوش، مشروط

۴۶- جنگ نرم، نرم به نویسندگی هومن روح تافی و کارگردانی بهاره کرمی چمبتانی از کرمانشاه، مشروط

۴۷- یادگاری به نویسندگی سمانه شاهرخی ساردو و کارگردانی احسان بحرینی - آرزو جعفری از جیرفت، مشروط