تأیید طرح ۴۷ تئاتر خیابانی در جشنواره بین المللی تئاتر فتح خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت بازخوانی بیست و پنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر فتح خرمشهر متشکل از آقایان عبدالرضا سواعدی، فواد رابحی و عادل کوروشاوی از میان ۱۶۰ طرح و ایده رسیده به بخش خیابانی جشنواره ۴۷ طرح را برای حضور در مرحله آماده سازی جشنواره مورد تأیید قرار داد.
متن و طرحهای پذیرفته شده مرحله بازخوانی بخش خیابانی بیست و جشنواره بینالمللی تئاتر فتح خرمشهر به شرح زیر است:
۱- پازل به نویسندگی پژمان شاهوردی و کارگردانی رازی فصیح از گچساران
۲-پ ازل به نویسندگی پژمان شاهوردی و کارگردانی محمد یوسفی زاده از مرند
۳- تیرک به نویسندگی و کارگردانی آرش رضایی از ازنا
۴- آخرین ملاقات در ساختمان طبقه ۱۱ به نویسندگی و کارگردانی حسن غابشی از خرمشهر
۵- سفر به نویسندگی پژمان شاهوردی و کارگردانی مالک آبسالان از دهلران
۶- ام الرصاص به نویسندگی و کارگردانی ساسان مددی کاهکش از شوشتر
۷- عاشقانههای جنگ به نویسندگی مصطفی کولیوندی و کارگردانی عرفان دارایی از سنندج
۸- نامه رسان به نویسندگی و کارگردانی ابوالفضل صادقی از اصفهان، مشروط
۹- گلدمن به نویسندگی و کارگردانی آمنه پورحسینی از خرمشهر
۱۰- مادر مثل مجیده به نویسندگی سید محسن موسوی و کارگردانی علیرضا شمس از اصفهان
۱۱- جعفر مارادونا به نویسندگی آرش رضایی و کارگردانی سهیل عرب از بوشهر، مشروط
۱۲- زخمه بردار به نویسندگی پژمان شاهوردی و کارگردانی عبدالحسین جلیل نسب از خرمشهر
۱۳- واپسین نفس به نویسندگی مصطفی بوعذار و کارگردانی معصومه عموری از اهواز
۱۴- مستر دیفال به نویسندگی و کارگردانی سید سروش پیمبری از کرمانشاه
۱۵- هناس به نویسندگی و کارگردانی سید سروش پیمبری از کرمانشاه
۱۶- بندر پر نور به نویسندگی و کارگردانی سید حسام الدین شریعتمداری از بروجرد، مشروط
۱۷- سفر طولانی یک بدهکار برای بهشت به نویسندگی کیانوش احمدی و کارگردانی بیژن مرادی از تهران، مشروط
۱۸- حفره روباه به نویسندگی محمدجواد صالحی و کارگردانی محمد مهدی پازوکی از تهران
۱۹- صمیم به نویسندگی ندا حبیبی و کارگردانی سارا نجاتیان از مشهد، مشروط
۲۰- دریای درون به نویسندگی و کارگردانی محمد قدیمی از تهران، مشروط
۲۱- قهرمان غریب به نویسندگی حسنا قبادی و کارگردانی مریم بنی طرفی از سوسنگرد
۲۲- رستاخیز ۱۴ و ۴۵ دقیقه به نویسندگی فرهاد قانمی و کارگردانی ابوالفضل شریفی از اصفهان
۲۳- یک بقچه حرف نگفته به نویسندگی مرجان قاسمی و کارگردانی احسان زین الدینی از کرمانشاه، مشروط
۲۴- دوربین از نمای نزدیک به نویسندگی و کارگردانی عقیل نوروز از خرمشهر، مشروط ۲۵- هشت خان به نویسندگی حیدر رضایی و کارگردانی مجتبی خلیلی از اصفهان
۲۶- اتیکت یک جوان تازه تفحص شده به نویسندگی و کارگردانی بهنام کاوه از آبادان
۲۷- دینگو مارو به نویسندگی و کارگردانی علی سنامیری از خارک
۲۸- روزی که رئیس گریست به نویسندگی و کارگردانی چمران احمدی از دیر، مشروط ۲۹-پ رواز از مانیل به نویسندگی و کارگردانی حشمت الله زارعی از تهران
۳۰- راز پرده عشق به نویسندگی رضا درویشی و کارگردانی حمیده صادقی از کرمان
۳۱- میهمان ناخوانده به نویسندگی و کارگردانی مهدی حبیبی از ملایر
۳۲- زندگی میان آتش آب به نویسندگی آرزو علی پور و کارگردانی امیر امینی از لاهیجان، مشروط
۳۳- کابوس اشیا به نویسندگی وحید فقیهی و کارگردانی میلاد بختیاری از اهواز
۳۴- ضربان به نویسندگی و کارگردانی مصطفی دهشت از کرمانشاه، مشروط
۳۵- حراجی به بهانه حلاجی به نویسندگی و کارگردانی پژمان باقریپور از خرم آباد، مشروط
۳۶- ماهیار به نویسندگی بهناز دوستی و کارگردانی امین پورمند از شاهین شهر ۳۷- کتابخانه شهر من به نویسندگی کیانوش و کارگردانی مهیار آقا نوری از ملایر، مشروط
۳۸- دردهای بیپایان به نویسندگی و کارگردانی مجید اقبالی بهمن تقیپور از اهواز
۳۹- گمشده به نویسندگی سحر محسنی کیاسری و کارگردانی علی ربیحاوی پور از تهران، مشروط
۴۰- روژان به نویسندگی زینب زاولان و کارگردانی محمد رضا رادمهر از اصفهان، مشروط
۴۱- دوربین به نویسندگی و کارگردانی حیدر رضایی از دهلران
۴۲- فرنگ به نویسندگی مجید کوچکی و کارگردانی هانیه کریمی از کرج، مشروط
۴۳- دفترچه خاطرات به نویسندگی و کارگردانی فاطمه پارسافرد از اندیمشک، مشروط
۴۴- حماسه دیگر به نویسندگی احسان فلاحیان و کارگردانی نوید نوروزی از تهران
۴۵- حساب و کتاب با خودتون به نویسندگی محمود بالویی و کارگردانی محمدرضا منصوری از شوش، مشروط
۴۶- جنگ نرم، نرم به نویسندگی هومن روح تافی و کارگردانی بهاره کرمی چمبتانی از کرمانشاه، مشروط
۴۷- یادگاری به نویسندگی سمانه شاهرخی ساردو و کارگردانی احسان بحرینی - آرزو جعفری از جیرفت، مشروط
نظر شما