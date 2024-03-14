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۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۴۰

امام جمعه شبانکاره:

ظرفیت‌های ماه مبارک رمضان در ایام نوروز مورد توجه قرار گیرد

ظرفیت‌های ماه مبارک رمضان در ایام نوروز مورد توجه قرار گیرد

بوشهر- امام جمعه شبانکاره گفت: ظرفیت‌های ماه مبارک رمضان در ایام نوروز مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد پردل صبح پنجشنبه ر نشست شورای آموزش و پرورش شبانکاره با اشاره به فرارسیدن ماه رمضان گفت: فضیلت‌های ماه رمضان بخصوص شب‌های قدر از هزار ماه بیشتر است و این فرصتی برای مؤمنان خواهد بود تا با پرهیز از گناه و خطا، روزه داری و عبادت خود را به رشد و تعالی معنوی برسانند.

امام جمعه شبانکاره افزود: ماه رمضان بهار قرآن است و هر آیه تلاوت قرآن در این ماه با ختم قرآن برابر می‌کند که امید است مؤمنان حقیقی با بهره از این مهمانی خداوند از رحمت الهی نصیب ببرند.

امام جمعه شبانکاره بیان داشت: برخی از هم میهنان ما در ایام نوروز با حضور در شهر و بخش ما مهمان ما می‌شوند و احترام و عزت مهمان در دین سفارش شده است که این خود نیز نشانه فرهنگ و معرف ما در بین سایر هم میهنان خواهد بود.

مباحث مشکلات و دغدغه‌های آموزش و پرورش در خصوص اردوگاه دانش آموزی شهید باهنر، مباحث آسیب‌های اجتماعی از دیگر موضوعات در این جلسه بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6055035

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