به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنگنده‌های اسرائیلی گروهی از فلسطینیان را که در میدان الکویت در غزه که منتظر دریافت کمک‌های بشردوستانه و بسته‌های غذایی بودند، بمباران کردند.

در این جنایت ۵ نفر به شهادت رسیده و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

ساعاتی پش از این نیز، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از حمله راکتی به شهرک صهیونیست‌نشین «نتیو هعسرا» در مجاورت نوار غزه خبر داد.

در پی این حمله، آژیر خطر در مناطقی در مجاورت نوار غزه به صدا درآمد.

همچنین رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی از مجروحیت شدید دو نفر از نیروهای کماندوی خود در نبردهای جاری در شهر حمد در خان یونس در جنوب نوار غزه خبر داده است.

از سوی دیگر، فرانچسکو آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور فلسطین در توصیف تجاوز وحشیانه و ادامه‌دار رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه اعلام کرد: اسرائیل در حال ریشه‌کن نمودن یک ملت است.

این مقام سازمان ملل متحد در واکنش به بیانیه فیلیپ لازارینی رئیس سازمان امداد رسانی به آوارگان فلسطینی (آن روا) در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی علیه کودکان فلسطینی در ۵ ماهه گذشته در مساحتی به اندازه شهر فیلادلفیا در آمریکا رخ داده است.

لازارینی در بیانیه روز گذشته خود اعلام کرد تعداد کودکان کشته شده در غزه از ۷ اکتبر بیش از کودکان کشته شده در جنگ‌های ۴ سال گذشته در جهان است.

رئیس آن روا نموداری را به نمایش گذاشت که بر اساس داده‌های سازمان ملل متحد و وزارت بهداشت فلسطین در غزه تهیه شده است و نشان دهنده تعداد کودکان کشته شده در غزه از ۷ اکتبر تا ۲۹ فوریه گذشته است و بیانگر آن است که تعداد آنها بیش از کودکان کشته شده در جنگ‌های ۴ سال گذشته در جهان است.

اطلاعات رسمی حاکی از آن است که در ۴ سال گذشته مجموعاً ۱۲۱۹۳ کودک در جنگ‌های اتفاق افتاده در سراسر جهان کشته شده‌اند و این در حالی که است که در غزه تاکنون بیش از ۱۲۳۰۰ کودک به شهادت رسیده‌اند.

با وجود آغاز ماه مبارک رمضان رژیم صهیونیستی همچنان به جنگ ویرانگر خود علیه نوار غزه که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده ادامه می‌دهد و نتیجه آن بر جای ماندن ده‌ها هزار شهید و مجروح بوده که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند. این جنگ همچنین باعث به وجود آمدن فاجعه انسانی بی سابقه و ویرانی گسترده زیر ساخت‌های نوار غزه شده که نتیجه آن وقوع یک نسل کشی در این منطقه است.

از طرف دیگر، پارلمان اروپا بمباران محموله‌های کمکی در نوار غزه توسط ارتش اشغالگر صهیونیستی را بشدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری و کامل جنگ در غزه شد.

این در حالی است که عصر امروز پنج شنبه منابع محلی از شهادت ۴ فلسطینی در بمباران مرکز توزیع کمک‌ها در مرکز نوار غزه خبر دادند.

جنگنده‌های اسرائیلی یکی از مراکز توزیع کمک‌های بشردوستانه در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه را بمباران کردند. در این جنایت ۴ نفر شهید و شماری هم زخمی شدند.