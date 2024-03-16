نقش جهاددانشگاهی برای تشویق مردم به مشارکت در انتخابات تبیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مسلمی نائینی، رییس جهاددانشگاهی در یادداشتی با تشریح اقدامات این نهاد برای تشویق مردم به مشارکت در انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان، به اجرای نظرسنجیهای دقیق مرکز افکارسنجی ایسپا اشاره و به استفاده از ظرفیتهای این نهاد برای یاریرسانی به مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.
در متن یادداشت دکتر حسن مسلمی نائینی آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، ماه عبادت، نیایش و بندگی خالصانه و ماه بهار قرآن کریم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری آنقدر مهم بود که رهبر معظم انقلاب تقریباً ۹ ماه قبل از زمان انتخابات، ارائه توصیهها و رهنمودهای خود را در خصوص اهمیت شرکت در انتخابات شروع نمودند. ایشان در مراسم سیوچهارمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (رحمهالله) در ۱۴ خردادماه ۱۴۰۲ بیان فرمودند: «یکی از شیوههای دشمن هم بدبین کردن به انتخابات است... اینجا همین اندازه بگویم که این انتخابات، انتخابات بسیار مهمی است و دشمن از همین حالا توپخانههای خودش را بهطرف این انتخابات روشن کرده، مشغول بمبارانِ انتخاباتی است.»
دشمنان خارجی و دنبالههای داخلی آنها، جنگ ترکیبی تمامعیار و برنامه جامعی از قبیل اقدامات ضد امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تا تحریم انتخابات طراحی کردند تا مردم با صندوق رأی قهر کرده و مشارکت زیر ۲۰ درصد را رقم بزنند. با کاهش میزان مشارکت، در مشروعیت نظام و امنیت کشور خللی ایجاد کرده و بهراحتی نقشههای شیطانی و توطئههای ضد انسانی خود برعلیه مردم عزیز کشورمان را اجرا کنند.
رهبر معظم انقلاب چهار راهبرد امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت را برای انتخابات مطرح کردند. براین اساس، شورای نگهبان تصمیم شایستهای را در زمینه تایید صلاحیتها اتخاذ کرده و با سهلگیری صلاحیت افراد زیادی را تایید کردند و به این وسیله رقابت شدید انتخاباتی در بسیاری از شهرها در عمل اتفاق افتاد که نشاندهنده حضور سلیقههای مختلفی در انتخابات بود.
جهاددانشگاهی بهعنوان یکنهاد علمی، مردمی و نخبگانی برخاسته از انقلاب اسلامی، همواره مورد اعتماد توامان مردم و حاکمیت بوده است. مقام معظم رهبری بارها بر این امر تأکید داشتهاند: «جهاددانشگاهی، نهادی مهم است زیرا هم با دانشگاه بهعنوان سنگر علم و مرکز پیشرفت علمی کشور مرتبط است و هم دارای تلاش جهادی است و در مقابل موانع و مزاحمتها از حرکت نمیایستد»؛ بنابراین همچنان میتواند مهمترین مجرا و محمل برای رساندن صدای مردم، نخبگان و خبرگان به گوش مسئولین و انتقال مطالبات واقعی آنها به نهادهای حاکمیتی از طریق رسانهها و پیمایشهای علمی خود باشد. تجارب گذشته نشان دادهاند که صدای واقعی مردم هنگامیکه از مجاری حقیقی و دلسوز کشورمان به مسئولین منتقل شود هم مجالی برای شیطنت مغرضین و معاندین فراهم نخواهد شد و هم بر امید و اعتماد و سرمایه اجتماعی نظام اسلامی افزوده خواهد گشت.
در این راستا جهاددانشگاهی از خردادماه سال جاری برنامهریزی و اقدامات مختلفی برای تشویق مردم به مشارکت در انتخابات در سراسر کشورمان اجرا کرد. اولین طرح نظرسنجی انتخابات در خرداد امسال بهصورت تلفنی با اندازه نمونه ۱۵۰۰ نفر اجرا شد. برای شناخت زمینههای مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، سنجش انتظارات مردم و میزان تمایل آنها به شرکت در انتخابات، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاددانشگاهی، سه موج، پیمایش را به شیوه مصاحبه حضوری در ماههای آبان، دی و اسفند در سطح ملی و حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با اندازه نمونه ۵۱۰۰ نفر اجرا کرد.
در این دوره که پیشبینی سختتر از دورههای قبل بود، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با دقتی استثنایی پیشبینی دقیق میزان مشارکت، هم در حوزه انتخابیه تهران و هم در سطح ملی با فاصله اندک نسبت به نتیجه اعلام شده از سوی ستاد انتخابات کشور نمود. خوشبختانه برآورد ایسپا در روز چهارشنبه (۹ اسفند) یعنی دو روز مانده به برگزاری انتخابات در رسانهها منتشر شد که اتفاق مهمی در حوزه نشر نتایج نظرسنجی رخ داد. چراکه انتشار بهموقع دادههای نظرسنجی، هم اعتماد افکار عمومی، پژوهشگران و سیاستمداران را نسبت به علمی بودن و بیطرفی سیاسی مراکز نظرسنجیای مثل ایسپا تقویت نموده و هم مرجعیت برخی شبه مؤسسات نظرسنجی را در برآوردهای غیر علمی و جانبدارانهای که از مشارکت مردم در انتخابات داشتند زیر سوال برده و موجب تشویق مردم به مشارکت در انتخابات شد.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و خبرگزاری قرآنی (ایکنا) نیز پرونده ویژه انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در صفحات اصلی خود راهاندازی کردند. علاوه بر این معاونتهای فرهنگی واحدهای مختلف جهاد در سراسر کشورمان برنامههای متنوع زیادی از قبیل مناظره انتخاباتی، تهیه بروشور، کلیپ و ... اجرا کردند.
حضور گسترده و آگاهانه مردم در این دوره انتخابات در تمام نقاط کشورمان حماسهای دیگر را رقم زد و به افتخارات ملت عزیزمان افزود و ابهت و اقتدار ملت و نظام اسلامی را به رخ جهانیان کشید و مشت محکمی به سینه بدخواهان و دشمنان کوبید. الحمدلله با عبور میزان مشارکت مردم در انتخابات از مرز ۴۰ درصد در یومالله ۱۱ اسفند ۱۴۰۲، بسیاری از نقشههای دشمن نقش بر آب شد و باعث شادی دوستداران انقلاب و مردم مظلوم در سراسر جهان شد.
رهبر معظم انقلاب در تبیین ویژگیهای بینظیر مردم ایران بهعنوان مردمی عمیقاً دوستداشتنی، بیان میکنند: «مردم ما مردمی بسیار خوب و مؤمن هستند و حتی کسانی که به برخی ظواهر ملتزم عملی نیستند، دلشان باخدا و معانی و مفاهیم معنوی است؛ ضمن اینکه ملتزم نبودن در عمل بهنوعی در برخی رفتارهای همه ما وجود دارد. مردم ما در هر موقعیتی که کشور و انقلاب نیاز به دفاع داشته است با به خیابان آمدن، صبر، شعار و حمایت و حتی با رفتن به میدان جنگ، وفاداری خود را نشان دادهاند و به همین علت امام بزرگوار قاطعانه میفرمود، ایمان مردم ما بهتر از ایمان مردم صدر اسلام است. به معنی واقعی باید قدردان مردم مؤمن، علاقهمند، وفادار و هوشمند ایران باشیم و آنها را عمیقاً دوست بداریم؛ ضمن اینکه محبت به مردم همچون اکسیری است که باعث اثرگذاری حرف شما در دل آنها خواهد شد.»
اگرچه حضور ۲۵ میلیونی در انتخابات اخیر بسیار مهم و باارزش بود اما عدم حضور بخشی از جامعه نیز جای نگرانی دارد. مدیران و نمایندگان کشور، نخبگان سیاسی و جامعه شناسان و دوستداران انقلاب و نظام بایستی در این خصوص احساس مسئولیت کرده و دنبال پاسخ درست به مطالبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کسانی که رأی ندادند باشند. مدیران باید ارتباط خود را با مردم بهویژه قشر تحصیلکرده و دانشگاهی بیشتر کرده و از مشاورت آنها استفاده کنند.
لازم است برای این حماسه بزرگ توسط مردم عزیز، سجده شکر بهجای آورد و تلاش دشمنان برای کوچک نشان دادن رأی ملت را خنثی نمود. نباید با طرح مسائل اختلافی و ستیزهگریهای دشمن پسند، شیرینی این حماسه بزرگ را به کام خود و ملت تلخ کرد.
رهبر معظم انقلاب: «(انتخابات ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲) حادثهی شیرینی است، لکن این حادثهی شیرین را میشود تلخ کرد؛ مثل همه حقایق شیرین عالم، یک چیزهایی هم وجود دارد، عواملی هم وجود دارد که میتواند این شیرینی را از بین ببرد... د. آن چیزی که میتواند شیرینی مجلس جدید را نابود کند، سخنان اختلاف انگیز و دعوا راه انداختنها و ستیزهگریهای دشمن پسند است؛ شیرینی مجلس جدید را اینجور چیزها از بین میبرد. باید خیلی مراقبت کرد... د. اگر چنانچه این مراعات را نکنند، اولین اثرش این است که کام ملّت تلخ میشود، فضای سیاسی کشور، فضای تلخی میشود؛ اثر بعد هم این است که مجلس از کارایی میافتد.»
منتخبین ملت بدانند زمان برای خدمت کوتاه و عرصه کار و تلاش بسیار گسترده است. از هماکنون تلاش خود را آغاز کنند تا با توکل به خداوند و پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و پیگیری تحقق وعدههایشان، بار امانتی را که بر دوش گرفتهاند به سرمنزل مقصود برسانند.
مردم عزیز، خلّاقان حماسه باشکوه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲، درود خداوند و فرشتگانش بر شما که بار دیگر با ابهت تمام و با حضور گسترده در انتخابات، به رخ جهانیان کشیدید که پس از ۴۴ سال پایداری، همچنان روح امام خمینی (ره) در کالبدتان دم به دم میدمد و به شما شور و نشاط و غرور و عزت میدهد، لازم است منتخبین خود را رها نکرده و با مطالبه درست از آنها و یاری آنها، برای حل مشکلات و معضلات کشورمان گام اساسی بردارید.
جهاددانشگاهی بهعنوان نهاد علمی و انقلابی مولود انقلاب اسلامی از ابتدا تشکیل یاریرسان بخشهای مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی نظیر دولت، مجلس و قوه قضائیه و ... بوده و در حال حاضر نیز با ظرفیت بالایی در حوزههای مختلف فرهنگی، علمی، فناورانه، آموزشی، نظرسنجی، رسانه و تجاریسازی، همواره و در همه ادوار یاور مورد اعتماد و همراه دلسوز دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای است.
اکنون نیز بعد از حماسه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲، به پشتوانه جهادگران نخبه و نهادهای علمی وابسته، آمادگی خود را برای همکاری با نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بهمنظور پاسخگویی به مطالبات بهحق مردم و حل مسائل و مشکلات کشور اعلام میدارد.
قدردانی واقعی از اینهمه شعور و بصیرت سیاسی این ملت قهرمان جز با تلاش و جهاد همهجانبه و بیدریغ میسر نخواهد بود و هر فرد و نهاد خدمتگذاری که در این مسیر قدم بردارد، جهاددانشگاهی را همراه و پشتیبان خود خواهد دید. امید است با توکل به خدا و در سایه رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب و تلاش مجاهدانه همه ارکان نظام، بهویژه مجلس جدید شورای اسلامی در مسیر مقدس پیشرفت و آبادانی کشور و تعالی مادی و معنوی ملت همیشه سرافراز کشورمان گام برداریم.
نظر شما