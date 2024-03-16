به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسیننژاد عصر شنبه در همایش تجلیل از گروههای نقش آفرین در اردوهای راهیان نور خراسان شمالی که در سالن شهدای گمنام دهکده بسیج برگزار شد، هدف از برگزاری اردوهای راهیان نور را، اثر بینظیری که توجه به نام و یاد شهدا بر جوانان میگذارد عنوان و اظهار امیدواری کرد: با همدلی و هدفگذاری قویتر نسبت به اعزام راهیان نور در سال ۱۴۰۳ اقدام کنیم.
وی در ادامه افزود: راهیان نور یک عملیات فرهنگی است که با تلاش و هم افزایی تمام مدیران دستگاهها این رویداد فرهنگی در استان رقم خورده است.
استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه روحیه بسیجی باید در تمام مدیران وجود داشته باشد، عنوان کرد: برای حفظ و ارتقا روحیه بسیجی در میان مدیران، حتی لازم است تا اردوهایی برای حضور مسئولان در سرزمینهای نور برنامهریزی شود.
حسیننژاد بیان کرد: اگر این روحیه با همان معنویت دوران دفاع مقدس در خدمت سازندگی کشور قرار گیرد، سازندگی با سرعت بیشتری را در کشور شاهد خواهیم بود.
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