به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی شنبه شب در دیدار با شهرداران بندر امام حسن و بندر دیلم به مناسبت سالروز شهادت شهید مهدی باکری و روز شهردار با تبریک این روز اظهار داشت: سالروز شهادت شهید مهدی باکری به نام شهردار در تقویم کشورمان مزین شده است.

فرماندار دیلم ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های شهرداران دیلم و امام حسن در سال جاری و خدمات ارزنده شهرداری‌های شهرستان دیلم اظهار داشت: شهادت شهید مهدی باکری که شاید مدت زمان کوتاهی در پست شهردار مشغول به خدمت صادقانه بودند فرصت مغتنمی است تا از تلاش‌های صادقانه شهرداران در مدیریت خدمات شهری و ارائه خدمات به شهروندان تقدیر شود.

وی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه تعطیلات نوروز و فرا رسیدن سال جدید افزود: با توجه به گردشگر پذیر بودن شهرستان دیلم و حضور گسترده مسافران نوروزی در شهرستان، مجموعه شهرداری‌ها تمام تلاش خود را به کار گیرند تا خدمات دهی درخور شأن و مناسبی به مسافران و گردشگران ارائه شود تا با خاطره خوبی شهرستان را ترک کنند.