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۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۲۹

فرماندار دیلم:

شهرداری‌های دیلم برای خدمت رسانی به مسافران تلاش کنند

شهرداری‌های دیلم برای خدمت رسانی به مسافران تلاش کنند

بوشهر- فرماندار دیلم گفت: با توجه به گردشگرپذیر بودن شهرستان دیلم، مجموعه شهرداری‌ها تمام تلاش خود را به کار گیرند تا خدمات دهی درخور شأن و مناسبی به مسافران و گردشگران ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی شنبه شب در دیدار با شهرداران بندر امام حسن و بندر دیلم به مناسبت سالروز شهادت شهید مهدی باکری و روز شهردار با تبریک این روز اظهار داشت: سالروز شهادت شهید مهدی باکری به نام شهردار در تقویم کشورمان مزین شده است.

فرماندار دیلم ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های شهرداران دیلم و امام حسن در سال جاری و خدمات ارزنده شهرداری‌های شهرستان دیلم اظهار داشت: شهادت شهید مهدی باکری که شاید مدت زمان کوتاهی در پست شهردار مشغول به خدمت صادقانه بودند فرصت مغتنمی است تا از تلاش‌های صادقانه شهرداران در مدیریت خدمات شهری و ارائه خدمات به شهروندان تقدیر شود.

شهرداری‌های دیلم برای خدمت رسانی به مسافران تلاش کنند

وی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه تعطیلات نوروز و فرا رسیدن سال جدید افزود: با توجه به گردشگر پذیر بودن شهرستان دیلم و حضور گسترده مسافران نوروزی در شهرستان، مجموعه شهرداری‌ها تمام تلاش خود را به کار گیرند تا خدمات دهی درخور شأن و مناسبی به مسافران و گردشگران ارائه شود تا با خاطره خوبی شهرستان را ترک کنند.

کد مطلب 6056787

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