پیوند اشک و لبخند ثمره جشن گلریزان سنندج

خبرگزاری مهر: گروه استان‌ها: لحظات شاد زندگی انسان‌ها خاطراتی می‌آفریند که فرد تا ابد در ذهن و جانش با یادآوری آن لحظه احساس شعف می‌کند.

جشن‌های مختلف در زندگی هر فردی شادی‌آفرین لحظات زندگی می‌شود اما حساب این یک‌جشن با همه جشن‌های دیگر فرق می‌کند.

وقتی جشن گلریزان برپا می‌شود بساط پایکوبی و موسیقی جای خود را به همدلی و دستگیری می‌دهد، یکی می‌بخشد و آن‌یکی به وسعت صورت اشک شوق می‌ریزد، یکی لبی را می‌خنداند و دیگری صلوات می‌فرستد.

شامگاه شنبه مجتمع فجر سنندج میزبان جشن گلریزان بود، کودک و بزرگ ندارد در این جشن هرکسی بیاید سهمی ادا می‌کند.

کودکان قلک به دست و بزرگترها با بخشش مال قدم در راهی برمی‌دارند که توشه آخرت می‌شود.

اینجا مادران و پدران زیادی چشم به راه آزادی فرزندانشان که به دلیل جرایم غیرعمد گرفتار پشت میله‌های زندان شده‌اند، می‌شود و کودکانی هم در انتظار آزادی پدرانشان هستند.

اما در این جمع میزبان نه خیرین هستند و نه خانواده زندانیان! اینجا فرشتگان الهی میزبان جشن گلریزانند که طبق طبق مهربانی را به آسمان هدیه می‌برند و بهای خوشحالی دل‌های خانواده زندانیان را به دستان بخشنده‌ی خیرین نیک‌اندیش کردستانی گره می‌زنند تا خبرهای نیک و خداپسندانه را در آخرت ارائه دهند.

مجری کمک‌های خیرین را یکی پس از دیگری قرائت می‌کند و دعای خیر خانواده زندانیان بدرقه راه خیرین می‌شود.

طنین دف و نوای مولودی معنویت این جشن را دوچندان می‌کند، اینجا همدلی کردستانی‌ها و کارنامه درخشان آنها پررنگ‌تر از همیشه خود می‌نمایاند و زیبایی این جشن را ماندگارتر از هرسال تجلی می‌دهد.

ترویج کمک به زندانیان ارزشمند است

استاندار کردستان در این آئین ترویج کمک به زندانیان را ارزشمندتر از خود مبالغ کمک شده خواند و از کارکنان ادارات استان خواست براساس میل شخصی مبلغی از حقوقشان را به ستاد دیه استان اهدا کنند.

اسماعیل زارعی‌کوشا از تلاش‌های دادگستری استان و ستاد دیه برای کمک به زندانیان جرایم غیرعمد تقدیر کرد.

۳۰۰ زندانی جرایم غیرعمد چشم به راه کمک خیرین

رئیس کل دادگستری کردستان در این آئین اظهار کرد: ۳۰۰ زندانی جرایم غیرعمد چشم انتظار همراهی خیرین هستند.

حجت‌الاسلام سید حسین حسینی افزود: امسال کردستان شاهد آزادی ۳۰۰ زندانی جرایم غیرعمد بود که برای آزادی آنان ۱۶۲ میلیارد تومان کمک شد.

وی کمک‌های جمع آوری را شامل کمک ۲۵ میلیارد تومانی ستاد دیه کشور و بنیاد مستضعفان، کمک هفت میلیارد تومانی تسهیلات بانک‌های عامل و پذیرش اعسار ۸۷ میلیارد تومانی و گذشت ۴۳ میلیارد تومانی شکات دانست.

اشک و لبخند که همراه هم شوند شادی‌آفرین لحظات زندگی افرادی می‌شوند که به پهنای صورت اشک شوق می‌ریزند و به زیبایی دل‌های خوشحال لبخند بر لبانشان جاری می‌شود.

اینجا در گلریزان سنندج، یکی خندید و آن یکی اشک شوق ریخت و دیگری تسبیح به دست رو به آسمان دعای خیر کرد تا دل‌های پدر و مادران و فرزندان چشم به راه زندانی شادتر به پیشواز بهار طبیعت و قرآن برود.