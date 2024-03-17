یمن قواعد جدید درگیری را به دشمن تحمیل کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المیادین؛ محمد العاطفی وزیر دفاع دولت صنعا در یمن اعلام کرد که این کشور قواعد جدید درگیری را به دشمنان خود تحمیل کرده است و آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی و تمام کسانی که در پازل آنها بازی میکنند، هزینه این درگیریها را خواهند پرداخت.
العاطفی تاکید کرد که عملیات نیروی دریایی یمن علیه کشتیهای جنگی و تجاری آمریکایی و انگلیسی متوقف نخواهد شد و این عملیات در صورتی که تجاوزهای مشکوک دشمن در آبهای منطقهای یمن ادامه پیدا کند، استمرار خواهد داشت.
وزیر دفاع یمن جنگ با اشغالگران صهیونیست را فراگیر خواند و تاکید کرد که یمن به محاصره دریایی کشتیهای صهیونیستی ادامه خواهد داد.
وی اظهار داشت که یمن میتواند حق خود را بگیرد و میداند چگونه با جامعه جهانی که تنها برای قدرتمندان احترام قائل است، تعامل کند.
گفتنی است که ائتلاف متجاوز آمریکا و انگلیس تاکنون بارها در جانبداری از رژیم صهیونیستی و در پی عملیات موفق ارتش مسلح یمن علیه کشتیهای این رژیم در دریای سرخ و تنگه باب المندب، مناطق مختلف خاک یمن را هدف تجاوزهای خود قرار دادهاند.
