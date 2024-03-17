تامین کالاهای اساسی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خانی نوذری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با موضوع تنظیم بازار کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان و عید نوروز در برنامهای تلویزیونی گفت: کالاهای اساسی شامل سه دسته مصرف صنف، صنعت و خانوار است و آنچه که در ایام ماه مبارک رمضان و ایام عید نوروز با آن مواجه هستیم عمدتاً نیاز بازار، مصرف خانوار است.
وی با بیان اینکه تأمین مصرف خانوار در وزارت جهاد کشاورزی از دو طریق توزیع در فروشگاههای زنجیرهای و برپایی فروشگاههای فصلی انجام میشود، بیان کرد: توزیع در فروشگاههای زنجیرهای در چند مرحله از ابتدای اسفند ماه تدارک آن دیده شده و توسط مباشرین دولتی در اختیار فروشگاههای زنجیرهای قرار گرفته است. در خصوص برپایی فروشگاههای فصلی نیز با ایامی همچون ماه مبارک رمضان با هماهنگی اتاق اصناف، کالا تأمین و عرضه میشود.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه میزان نیاز اعلام شده به وزارت جهاد کشاورزی شامل حدود ۳۰ هزار تن شکر، بیش از ۲۰ هزار تن برنج و روغن نیز به میزان نیاز، در اختیار استانها قرار گرفته و در نمایشگاهها و فروشگاههای فصلی عرضه میشود.
خانی نوذری به عرضه برخی کالاها و نهادههای اساسی از جمله شکر صنعتی از طریق سامانه بازارگاه اشاره کرد و افزود: در این سامانه کالاها و نهادههای اساسی که ذینفع نهایی آن مشخص است، عرضه میشود برای مثال واحدهای تولید دام، بخشی از نهادههای دامی برای واحدهای مرغداری ذرت و کنجاله را در بازارگاه عرضه میکنند و در این سامانه خریدار و فروشنده کد دارند و عرضه کاملاً شفاف انجام میشود.
توزیع سه مرحلهای شکر
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه از ابتدای بهمن ماه توزیع شکر برای صنایع کشور وارد بازارگاه شد، تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد شکر ما تولید داخل است و ۳۰ درصد شکر وارداتی است بنابراین نیاز بود که جریان واردات شفاف و ذینفع نهایی مشخص باشد، ما عرضه شکر برای اصناف را در بازارگاه قرار دادیم ولی با توجه به اینکه در ایام ماه مبارک رمضان بخشی از مصارف تولید شیرینی، زولبیا و بامیه و مصارف اینچنینی صنف است ما بخشی برشهای استانی برای عرضه شکر غیربازارگاه برای اصناف هم در نظر گرفتیم.
وی ادامه داد: از ابتدای اسفند ماه سه مرحله توزیع شکر از طریق شرکت بازرگانی دولتی ایران داشتیم و آخرین مرحله نیز انجام شده و در اختیار اصناف قرار میگیرد.
خانی نوذری، قیمت بستهبندی اعلامی شکر از سوی سازمان حمایت را ۳۴ هزار تومان و در درب کارخانه ۲۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: مصرف خانوار عمدتاً بستهبندیهای یک کیلویی و دو کیلویی است تمام تلاش ما این بوده که شکرهایی که مورد نیاز مصرف خانوار است به شکل بستهبندی از طریق فروشگاههای زنجیرهای عرضه شود برای اصناف استانی هم به شکل فله در اختیار آنها قرار میگیرد.
کاهش واردات برنج
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص برنج نیز گفت: امسال تولید برنج داخلی افزایش یافت و به این دلیل حجم واردات برنج کشور دقیقاً نصف سال گذشته بوده به طوری که کمتر از یک میلیون تن واردات برنج امسال بود که جز پایینترین میزان واردات در یک دهه اخیر است در حالی که در سال ۱۴۰۱ بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج وارد کردیم.
خانی نوذری با بیان اینکه اولویت ما عرضه برنج داخلی است، افزود: سیاست وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری مبتنی بر افزایش تولید برنج و به میزان کسری نیاز، واردات برنج بود. موجودی خوبی در استانهای شمالی و استانهای تولیدکننده برنج وجود دارد برنج خارجی فقط به قدر کفایت در جاهایی که سبد مصرفیشان عملاً برنج خارجی است و یا نیاز بازار است، عرضه میشود
نظر شما